Vuelve Casa Decor: el evento de diseño y decoración reabre sus puertas tras la cuarentena

La pandemia ha arrasado con todo. Las ferias y espacios globales que congregan a miles de empresas cada año fueron uno de los primeros sectores económicos en sufrir las consecuencias del coronavirus (covid–19). Solo en Europa, ha provocado la cancelación de más de 3.300 eventos y congresos. Y el mundo del diseño tampoco se ha librado del duro golpe. A finales de marzo, el Salone del Mobile de Milán confirmaba a través de su cuenta de Instagram su ausencia en los calendarios internacionales durante el 2020. A la lista de bajas encabezada por el evento de interiorismo más importante del mundo se fueron añadiendo otros nombres pesados de la agenda internacional, como la feria de iluminación Light + Building en Frankfurt o la London Design Fair.

En este terreno tan desolador, reabrir una feria paralizada por la propagación del coronavirus es toda una proeza. Por no decir un milagro. “Aún no podemos hacer balance de las pérdidas que ha supuesto el parón de estos meses. Tuvimos que cerrar a tan solo una semana de la apertura y devolver muchas entradas que ya estaban vendidas, pero esto no merma la ilusión por reabrir de nuevo. Hoy en día, era algo casi impensable”. Para la directora general de Casa Decor, Alicia García Cabrera, están viviendo una situación extraordinaria en el sector. Tras su cierre el 12 de marzo, esta plataforma de interiorismo y diseño que acerca cada año al público madrileño las tendencias del sector anunciaba esta semana su reapertura. “Cuando inauguramos la exposición sabíamos que se aproximaba el coronavirus, pero no sabíamos muy bien qué consecuencias podría tener. En consenso con todos los participantes, decidimos cerrar un par de días antes del estado de alarma. La incertidumbre se palpaba en el ambiente y creímos que era lo más responsable. Siendo un evento efímero que congrega a tanta gente teníamos que tomar la iniciativa y cuidar no solo nuestra imagen sino la de las casi 200 marcas que respaldamos”.

Spa Hansgrohe. I Patricia Bustos

Alicia García Cabrera recalca que la vuelta no hubiera sido posible sin el apoyo de Centurión Real Estate, propietario del edificio Velázquez 21 que ha dado cabida a la exposición desde el comienzo. En este monumental edificio construido entre 1904 y 1907 por el arquitecto José Espelíus Anduaga, Casa Decor reactiva su edición más ‘verde’ hasta la fecha. La sostenibilidad y el compromiso con el medioambiente ejercen de temática entre los 64 espacios que acoge la muestra, nueve más que el año pasado. “Este 2020 hemos batido récord en número de marcas participantes –114 total– y todas ellas se mantendrán en la reapertura. Para muchos será la única feria en la que podrán mostrar su trabajo este año. Además, Casa Decor es un motor económico para el barrio [de Salamanca]. Genera movimiento en comercios cercanos, restaurantes y servicios”, señala García Cabrera.

Salón comedor deMade.com. I Equipo Made

En esta ‘casa’ efímera podremos captar de nuevo multitud de tendencias en interiorismo y decoración con la conciencia medioambiental como eje central. El visitante será testigo, entre otras muchas propuestas, del arcoíris de telas y papeles pintados de la firma textil Gancedo, la unión entre la cerámica y la tecnología diseñada por el interiorista Guillermo García–Hoz para el Espacio Samsung o conocer a Pink Oyster, el color del año según la firma de pinturas Valentine.

Las novedades en su reapertura atañen al protocolo sanitario que debe cumplir como espacio abierto al público –en principio– en Fase 1 este 8 de junio. Con un tercio del aforo inicial, que aumentará al 50 % cuando Madrid pase a la siguiente fase, verá limitado su visita a dos horas de recorrido que el visitante deberá reservar en una franja concreta del día. Las entradas solo se podrán adquirir en su página web para evitar las aglomeraciones que conlleva la taquilla física. Los grupos se limitarán a máximo de cuatro personas y se sucederán con un margen de entrada de un minuto para respetar la distancia de seguridad.

El uso de la mascarilla será obligatorio y el recorrido se hará en un único sentido ascendente. “La visita será más parecida a la que realizan algunos museos bajo cita concertada. Cambiará la forma de ver el evento, pero no por ello será menos interesante. Ahora se visitará de forma más ordenada y exclusiva, sin aglomeraciones, frente al concepto social que implicaba antes. Y eso es también muy positivo”, apunta García Cabrera. La exposición amplia su horario –de 10 h a 19 h– para dar cabida a un mayor número de personas hasta su cierre definitivo el 5 de julio. La zona de bar y restaurante abrirá sus puertas en Fase 2 y contará también con un aforo reducido para efectuar las medidas sanitarias. Bajo reserva se podrá degustar la carta mediterránea que ha diseñado la empresa de catering Life Gourmet en colaboración con el cocinero Ramón Freixa.

Gancedo. I Eli Gutiérrez

Al frente de su 55 edición, Alicia García Cabrera reflexiona sobre el futuro del interiorismo post covid. “Es algo que nos va a afectar y ya lo está haciendo. Muchos interioristas, arquitectos y paisajistas nos cuentan cómo han aumentado el número de sus consultas online. Esa vida frenética que llevábamos se ha parado de golpe y ha hecho que recapacitemos sobre las necesidades que tenemos en nuestros casas. Nos hemos dado cuenta de la importancia que supone aprovechar el espacio y plantear nuevas zonas de trabajo, ya que el teletrabajo irá cada vez a más. Y haciéndolo en una casa que resulte acogedora, en la que te guste estar”.

Las prioridades del usuario, no se han hecho esperar. “Ahora buscamos algo que dure, que sea de calidad. Ya no elegiremos el sofá por lo bonito que sea, sino porque esté bien diseñado y sea ergonómico. Esto generará una revalorización del trabajo de los diseñadores industriales. También demandaremos una vuelta a lo natural, a los espacios en las afueras y la necesidad de ‘ese verde’ que nos ha faltado”. Sobre el futuro de Casa Decor, García Cabrera se muestra firme. “Por supuesto que habrá una próxima edición. Si no es posible de la misma manera nos reinventaremos como hemos estado haciendo estos meses, con la creación de un tour virtual a través de nuestras redes sociales. La crisis originada en el 2008 nos afectó muchísimo, la situación en el hábitat y en la construcción se vio muy tocada, pero la marca salió reforzada y nos mantuvimos. El interiorismo está de moda y cada vez se da más valor a elementos que Casa Decor trata como la artesanía local, el reciclaje de elementos o incorporar tecnologías que permitan ahorrar en energía y nos hagan la vida más fácil”.