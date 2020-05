The New Raemon responde a nuestro cuestionario: “Confieso que detesto los cuestionarios”

Ramón Rodríguez (Barcelona, 1976), cantautor indie más conocido por su alias artístico The New Raemon, tiene nuevo disco. El séptimo, si no nos fallán las cuentas. Se llama Coplas del andar torcido, y es de esos álbumes que han quedado colgando en el limbo, porque su lanzamiento coincidió con el advenimiento del dichoso coronavirus. Por fin, el álbum tiene fecha de publicación definitiva. Este viernes en versión digital, y el 26 de junio en la física. Estas son sus respuestas al cuestionario Icon. Muy de agradecer porque confiesa que detesta los cuestionarios.

¿Qué es lo que más le gusta a los demás de ti mismo? Supongo que mi voz al cantar, aunque habrá otros que la detesten.

¿Y lo que más te gusta a ti de ti mismo? Pasar tiempo con mis hijos es lo que más me gusta.

¿Cuál es tu forma favorita de perder el control? No me gusta nada perder el control, soy bastante contenido en ese sentido.

¿Qué te compraste con tu primer sueldo? Discos.

¿Qué tienes de fondo en tu pantalla del móvil? El que vino de serie.

¿Cuál es tu habilidad oculta? Imitar voces.

¿Tu palabrota favorita? ¡Mecachis!

¿Qué figura pública amas? A Paula Bonet.

¿Y qué figura pública no querrías tener cerca? A unos cuántos.

¿Qué viaje te marcó? Seattle, 2003. Allí pude conocer a William Goldsmith y Jeremy Enigk de Sunny Day Real Estate, mi grupo favorito de los noventa junto a Archers Of Loaf.

¿Y a qué lugar no volverías? Una mala experiencia en un lugar puede hacer que no quieras volver, pienso que es bueno regresar porque es casi seguro que la experiencia mejore con la distancia, no eres la misma persona que entonces.

¿Qué canción te pones para animarte? Rhinestone Cowboy de Glenn Campbell.

¿Y para seducir? Thumbscrews de The Jesus Lizard.

¿Cuál es tu cuenta favorita de Instagram? Sin duda alguna: la de Millán Salcedo, hace la vida de los demás mucho mejor.

¿Y el vídeo que más veces has visto en YouTube? Michael Caine imitándose a sí mismo.

¿Quién es la persona más famosa a la que has conocido? No me interesa la gente famosa.

¿Quién fue tu primer ídolo erótico? Jamie Lee Curtis.

¿Y cuál ha sido el último? Ya no me preocupan esas cosas.

¿Qué encuentras cuanto te buscas a ti mismo en Google? No suelo hacerlo, es una mala costumbre.

¿Cuál es la peor pregunta que te han hecho en una entrevista? Me han hecho muchas, confieso que detesto los cuestionarios.

¿Qué es lo que siempre quisiste saber hacer pero consideras que es demasiado tarde para intentar aprender? Jugar al ajedrez.

¿Excitantes o calmantes? Depende del día.

¿Qué plato dominas y en cuál fracasas en la cocina? Hago lo que puedo.

¿Cuál es el fracaso del que más aprendiste? Siempre se aprende del fracaso.

¿Qué es lo más valiente que has hecho en tu vida? Asistir al nacimiento de mi hija Leia, nació en nuestra habitación, llegó sin avisar y no tuvimos tiempo de salir de casa.

¿Cuál es la prenda más cara que tienes en tu armario? Las americanas que me regaló mi padre.

¿Qué no perdonarías en un amigo? Si es un amigo no debo preocuparme por nada.

¿Qué no perdonarías en un amante? ¿Quién soy yo para perdonar a nadie?

¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Actor, dibujante de cómics y cantante.

¿Cómo sería tu senectud soñada? Junto a la persona que amo.

¿Cuál es tu miedo o fobia más irracional? Me da tanto miedo que no quiero que lo sepa nadie.

¿Recuerdas cuál fue el momento más feliz de tu vida? Ver felices a las personas que me importan me hace muy feliz.

¿Y el más triste? Prefiero no recordarlo.

¿Qué actividad te ayuda a relajarte y desconectar completamente? Escribir canciones, a eso me dedico.

Cuéntanos un chiste absurdo que te hizo muchísima gracia.

- ¿Tres más dos?

- Siete.

- ¡Por el culo te la hinco!

