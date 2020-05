Cejas perfectas desde casa con esta depiladora segura y sin dolor (al 40% de descuento)

Sérum Vitamina C y ácido hialurónico. Los usuarios de la plataforma suelen comprar este sérum junto a la depiladora. No solo es el más vendido de Amazon, sino que también cuenta con los dos ingredientes básicos para hidratar la zona tras el depilado: ácido hialurónico para hidratar y calmar la zona y Vitamina C para iluminar la mirada.

Compra por 17,99€ en Amazon