Los 24 segundos que resumen cómo es teletrabajar con niños

"Mamá, tengo hambre". "Me aburro". "No me quiere dar mi juguete". Puede que no haya ningún padre o madre que no esté familiarizado con estas frases durante este confinamiento. Distracciones, llamadas de atención, revisar los deberes, todo un caos, mientras intentas ponerte al día con tu jornada laboral.

Teletrabajar con niños en casa es uno de los mayores problemas que están padeciendo miles progenitores en todo el planeta durante esta crisis del coronavirus. Una situación que pone de relieve la falta de conciliación familiar y lo complicado que es cumplir con los objetivos laborales, inmersos en esta maraña que es la pandemia.

Katie Stevens, madre de tres hijos, ha querido ponerle rostro a esta problemática subiendo un video a Facebook en el que hace un montaje sobre cómo son dos horas de teletrabajo con niños. Dura 24 segundos en total y el pequeño corto, sin voz ni ruido, se ha hecho viral en una semana. “Estas han sido mis dos primeras horas de trabajo hoy. Aunque ahora es algo común, porque Richard –su marido– ha vuelto a su jornada laboral normal y esto es lo que nos espera hasta no sé cuándo…”, relata Stevens en su post.

En el video, que cuenta con más de 8.500 reproducciones en dicha red social, se puede ver cómo la mujer intenta teletrabajar mientras sus hijos desayunan, bueno, realmente comen varias veces en las dos horas que graba, hacen los deberes con ella, se pelean, etcétera. "Sí, lo que hay encima de la mesa es nata montada", explica con humor esta progenitora.

Según explica Stevens en el medio estadounidense Working Mother, con el video pretende mostrar a los encargados y jefes de las empresas cómo es de complicado trabajar en esta situación de pandemia y cumplir objetivos.

Recordemos que en España “el 80% de las mujeres tiene dificultades para teletrabajar durante este confinamiento”, según datos de la encuesta de la Asociación Yo No Renuncio impulsada por el club de Malasmadres y que lanzó con motivo del Día de la Conciliación el pasado 23 de marzo, en la que participaron 12.604 mujeres y madres. Según sus resultados, “en el 97% de los casos las interrupciones de los hijos e hijas es la principal barrera que encuentran las madres a la hora de teletrabajar, seguido muy de cerca por la falta de concentración (un 67%)”. Según Malasmadres, todo esto ha hecho que “siete de cada 10 mujeres no hayan logrado establecer un espacio físico exclusivo para el trabajo y que tres de cada cuatro no estén cumpliendo con los horarios laborales”.

