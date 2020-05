Africanizando el confinamiento (4)

Muchos seguimos en pleno confinamiento, soñando con viajes a través del cine, los libros y esa ventana al mundo que es internet. Parece que las iniciativas florecen sin parar y hacen que nuestro ocio encerrados sea más interesante. Sobre todo, si queremos conocer mejor las culturas africanas.

Para empezar las recomendaciones este sábado, nos vamos al municipio ibicenco de Sant Josep de Sa Talaïa, que organiza una nueva muestra de cine africano con sus cómplices habituales de Al-Tarab y el Festival de Cine Africano de Tarifa (FCAT), trasladando las proyecciones desde el centro cultural Can Jeroni al espacio virtual. La oferta cinéfila está abierta hasta el lunes: Karmen Gei, una película senegalesa dirigida por Joseph Gad Ramaka y visible aquí; la marroquí La orquesta de los ciegos, de Mohamed Mouftakir, disponible aquí; Kinshasa Symphony, un documental coral sobre la capital congoleña y una orquesta sinfónica clásica, que se puede ver aquí; la ficción marroquí de Mohamed Nadif titulada Andalousie mon amour; el romance del tunecino Hind Boujemaa denominado Et Roméo a épousé Juliette; la fantasía afrofuturista Pumzi, que llega en coproducción keniano-sudafricana con la historia de Asha en un mundo posapocalíptico que se puede entrever aquí y para cerrar el menú, Une place dans l’avion, de la directora senegalesa Khadidiatou Sow, realizadora que monta una ficción en torno a un avión especial con destino a Estados Unidos a disposición de todo el que quiera emigrar.

Estamos de suerte porque, para celebrar el mes de África (el 25 de mayo, festejamos su día), Netflix lanza la nueva colección Hecho en África, con más de 100 títulos de todo el continente. Hay originales de la plataforma como Queen Sono de Sudáfrica, de los que ya hemos hablado, a los que se añaden otros éxitos fundamentalmente del mercado anglófono, donde Nigeria reina con policíacas como King of Boys o comedias como The Wedding Party o Lionheart. Siguen estando disponibles títulos como El niño que domó el viento y Beasts of no nation y la nómina se enriquece con Shadow Khumalo, Potato Potahto, City of Joy, Much loved y Virunga, por nombrar unos pocos. Netflix anunció el mes pasado dos nuevas series africanas: Blood & Water y el serie de baile JIVA!, que se encuentra actualmente en producción.

African Arguments nos ofrece, por su parte, una lista de películas, series y programas televisivos a seguir desde el sofá y Namwali Serpell ha seleccionado cinco películas especulativas africanas ineludibles. Se pueden ver en este enlace cortesía del Centro Wexner. También podemos sumergirnos en una serie de podcast sobre cine que celebra las mujeres del cine africano en Vimeo. Finalmente, puedes echarle un ojo a los vídeos resultado de la iniciativa #LockdownShakespeare, que llevó a actores y actrices sudafricanos a grabar, en pleno confinamiento, monólogos del autor inglés para celebrar el cumpleaños del bardo por excelencia.

Literatura

Estamos de fiesta porque este mes regresa Afrolit Sans Frontieres, el festival literario online nacido gracias a la iniciativa tenaz y entusiasta de Zukiswa Wanner. La tercera sesión de esta delicia se anuncia desde el 25 de mayo al 1 de junio con el lema “Futuro, Presente, Pasado” y contará con la mano de Mohale Mashigo, cantante, novelista y antigua animadora de radio sudafricana. Toda la información, como siempre, está disponible en el blog de James Murua. Los escritores invitados para la ocasión son Jose Eduardo Agualusa, Leila Aboulela, Tsitsi Dangarembga, Molara Wood, Max Lobe, Mubanga Kalimamukwento, Chimeka Garricks, Dilman Dila, Angela Makholwa, Vamba Sherif, Tanella Boni, Ayesha Harruna Attah, Masande Ntshanga, Beata Umubyeyi Mairesse, Tochi Onyebuchi y Virgília Leonilde Tembo Ferrão. En total, 16 autores de 13 países en streaming desde 15 ciudades y hablando en inglés, francés y portugués con sus lectores. Si quieres prepararse para la ocasión, aquí se pueden comprar algunos de sus títulos, enviados a casa desde Gran Bretaña.

A toro pasado, es interesante escarbar entre los mensajes en Twitter de Ake Arts & Books Festival, cuya directora, Lola Shoneyin, lanzó el #ReadAfricanPoetryChallenge llenando las redes de voces de autores y autoras del continente africano leyendo los versos de colegas. Una manera maravillosa de impregnarse de la poesía contemporánea del continente.

Shoneyin comenzó con las primeras líneas de Heavensgate de Christopher Okigbo y le siguieron completando el poema con los versos siguientes Wana Udobang, Logan February, Lebo Mashile, Titilope Sonuga, Lemn Sissay, TJ Dema, Nii Ayikwei Parkes, Clifton Gachagua, Nick Makoha, Efe Paul Azino, Kayo Chingonyi, Kola Tubosun y Natalia Molebatsi. When The Lights Go Out (For Some Who Are In South African Jails), de Mongane Wally Serote, fue el segundo poema del desafío, recitado por Maryam Bukar, Belinda Zhawi, Bridget Minamore, Dami Ajayi, Kadija Sesay, Koleka Putuma, Bash Amuneni, Poetra Asantewa, Chika Jones, Ola Elhassan, Isatoun Alwar Cham-Graham, Uche Nduka, Theresa Lola, Ogaga Ifowodo, Inua Ellams, Samira Negrouche y JJ Bola.

Artes

Si sientes curiosidad por el arte contemporáneo africano, la Fundación Norval, con base en Ciudad del Cabo, está publicando una serie de vídeos en Instagram, dentro de una serie denominada #60SecondArt. Para finalizar, el Virtual National Arts Festival llegará más tarde, pero es interesante apuntar esta iniciativa sudafricana en nuestras agendas. Previsto desde el 25 de junio al 5 de julio, no funcionará en abierto, como Afrolit: se está montando una plataforma online de pago y se podrán comprar “entradas” para artistas específicos y sesiones concretas. El equipo organizador, totalmente integrado por mujeres, explicó en un webinar en youtube cómo se desarrollará esta iniciativa.

Música

Aquí recomendamos un tema, Brighter days, que llega desde Kenia y Sudáfrica, con el Soweto Gospel Choir implicado y hablando de los días mejores que llegarán. También recordamos a Tony Allen, creador del afrobeat junto a Fela Kuti, que acaba de fallecer a laos 79 años, víctima de la pandemia que vivimos y que fue batería y director musical del ídolo nigeriano. Hemos seleccionado una de sus últimas canciones: Wolf eats wolf.

Retornamos a African Arguments para completar esta lista de sugerencias con un artículo sobre música recomendable para el confinamiento. El recientemente fallecido Manu Dibango, Salif Keita, Khaled o Angelique Kidjo forman parte de la lista que nos proponen para disfrutar este fin de semana, previo a que muchos entren en la Fase 1 de retorno a la nueva normalidad. Si estás entre ellos, esperamos que las buenas vibraciones te acompañen y protejan.

