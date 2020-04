Diez ‘podcasts’ periodísticos para la cuarentena

'The Big Steal'

Este documental cuenta de un modo trepidante la historia del mayor robo de Rusia perpetrado por una camarilla de hombres asociados con el Kremlin. Los dos protagonistas de esta historia son dos hombres cuyos nombres les sonarán seguro: una estrella de los negocios en ascenso y jefe de Yukos, una gran compañía petrolera: Mikhail Khodorkovsky. El otro: un exoficial de la KGB que ascendió de rango para convertirse en presidente de Rusia: Vladímir Putin. Sus ideales son absolutamente opuestos y el choque de trenes se produce cuando Putin encarcela a Khodorkovsky durante diez años, se queda con su negocio y se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Esta serie en nueve partes cuenta con algunos de los expertos más reputados en Rusia en la figura de Putin. Gracias a ellos se reconstruye uno de los enigmas más indescifrables de nuestro mundo: ¿quién es Vladímir Putin? El reportero Gavin Esler construye este fascinante documental que se escucha como un adictivo thriller político y que contiene momentos memorables, como el que protagoniza Bill Browder, un inversor estadounidense en Rusia que tuvo que lidiar con varios funcionarios corruptos. Durante el podcast Esler le pregunta cómo hicieron todos esos oligarcas para no acabar como Khodorkovsky en la cárcel. Browder asegura que Putin les ordena entregar el 50% del dinero que ganan. En The Big Steal se cuenta una transición apasionante, la de la Rusia de la democracia a la cleptocracia, mientras el régimen de Putin intenta erosionar la democracia en todo el mundo. Y como todos los buenos podcasts de investigación periodística se hace muchas preguntas: ¿Cómo mantiene Putin unido el país? ¿Cuál es el papel de los oligarcas cuyo dinero se ha canalizado fuera de Rusia para hacer negocios en ciudades como Londres y Nueva York? ¿Cuál es la relación entre Putin y esos oligarcas?

'Motive'

Ya hablamos en este blog hace unas semanas de este podcast estupendo impulsado por WBEZ, la radio pública de Chicago, y Carmen Ibáñez una periodista española freelance. Este podcast comienza con un cumpleaños. El de Lauren Bajorek, una joven estadounidense que soplaba 21 velas en Sevilla, ciudad en la que estudiaba durante el verano de 2015. Aquella noche salió a celebrar su cumpleaños con sus amigos, pero nunca volvió. Pronto se sabría que había caído por el balcón del apartamento de un guía turístico español. Candace Mittel Kahn y Alexandra Salomon comenzaron a investigar cuando un segundo nombre saltó a los periódicos en 2018: una mujer llamada Gabrielle Vega puso un mensaje también en Facebook en el que advertía de la peligrosidad de un guía turístico llamado Manuel Blanco Vela. Gabrielle también decía que si alguien había tenido experiencias similares a la suya le escribiera. Entonces empezaron a llegar numerosos mails de chicas estadounidenses contando todo tipo de delitos. Mittel Kahn y Salomon ataron cabos y pronto supieron que lo de Vega y Bajorek era solo la punta del iceberg: toda una trama criminal contra estudiantes estadounidenses había tenido lugar en Sevilla y la costa andaluza. En esta investigación fue fundamental el trabajo de Carmen Ibáñez, una reportera freelance de Sevilla que envió todo tipo de informes a las investigadoras: “Sentimos que era muy importante trabajar con alguien de Sevilla, que entendiera el sistema de justicia local y que pudiera ayudarnos a encontrar las fuentes correctas”, comentaron Mittel Kahn y Salomon a este diario. El podcast consta de ocho episodios que ya están disponibles para su escucha completa. El penúltimo de ellos conecta la historia particular de estas estudiantes con algo que hemos vivido en nuestro país con especial atención y cuya expresión supuso un punto de inflexión: el veredicto en un caso de violación en grupo en 2016 conocido como La Manada que desencadenó protestas masivas en toda España, inició el movimiento #MeToo en el país y clamó por un cambio en las leyes españolas contra la agresión sexual.

'El Chapo: el Jefe y su Juicio'

El podcast de Vice News y Spotify fue uno de los grandes estrenos del año 2018. De alguna manera, Spotify empezaba a mostrar su interés por el podcasting no solo en términos de beneficios económicos sino por el gusto editorial de contar buenas historias en audio. Escogieron a Vice como partner y el resultado en un podcast bilingüe verdaderamente fascinante. Culiacán es el escenario sonoro de este podcast que cuenta con expertos como Miguel Ángel Vega, periodista del intrépido periódico local RíoDoce, que está especializado en la cobertura del crimen organizado y la corrupción. Miquel Ángel también trabaja como fixer, es decir, guía a los periodistas extranjeros que llegan a cubrir el tráfico de drogas. En los siguientes episodios se visitarán lugares como El Triángulo Dorado, el epicentro del narcotráfico mexicano, para conocer la tierra natal de El Chapo y entrevistar a sus familiares, pero también conoceremos su evolución de traficante menor a líder del cártel de Sinaloa, con nombres tan reconocibles como Pablo Escobar o Ronald Reagan. Y, por supuesto, llegaremos al episodio de la fuga de la prisión en una reconstrucción vívida, rigurosa y frenética.

'In the Dark'

Este podcast producido American Public Media está presentado y narrado por Madeleine Baran. APM Reports, la unidad de documentación e informes de investigación de APM, explora en sus dos temporadas historias complejas que intentan explicar y desentrañar desde el punto de vista periodístico. En la primera temporada que consta de 10 episodios se investiga el secuestro y asesinato de Jacob Wetterling. La temporada 2 analiza el caso que rodea a Curtis Flowers, quien ha sido juzgado seis veces por un homicidio cuádruple en 1996. Heredera de títulos como Serial o Making a Murderer, In The Dark incide en uno de los géneros más complejos: el true-crime, entendido como un montón colosal de sumarios y papeles que los periodistas leen, analizan, extraen y traducen para el gran público. Supone además un extraordinario reto para ellos: ¿cómo convertir toda esa literatura legal en un relato emocionante que contenga giros y sorpresas para el oyente? La gran diferencia entre este podcast y los títulos que hemos mencionado la señalaba Baran en una entrevista a Vulture en el año 2016, con motivo del estreno del podcast: “Lo que es diferente acerca de nuestro podcast es que no estamos viendo qué sucede si la policía condena a la persona equivocada. Estamos viendo lo que sucede si las fuerzas del orden no condenan a nadie. Espero que una de las cosas que genere nuestro podcast sea esa conversación”. La segunda temporada aborda un caso mucho más complejo y ha necesitado 21 episodios para ser desarrollada en su plenitud. Se desvelan ciertos hechos, como los relacionados con el “sospechoso alternativo”, Willie James Hemphill; el testigo clave de la Fiscalía Odell Hallmon o la constitución de un jurado blanco para juzgar a Flowers, de raza negra.

'Igor El Ruso'

La noche del 14 de diciembre de 2017 tres personas fueron asesinadas a tiros en un pueblo de Teruel. Sus nombres eran José Luis Iranzo, Víctor Jesús Caballero y Víctor Romero. Solo nueve horas después era detenido en una cuneta a unos kilómetros de allí Igor El Ruso. La información de lo sucedido llegó a Patricia Peiró, periodista de EL PAÍS, porque su familia era de un pueblo cercano. Algo obsesionó a la protagonista y decidió indagar en la figura de Norbert Feher, un exmilitar de origen serbio que se había fugado de una cárcel italiana. A través de cinco episodios Peiró viaja “sonoramente” por España, Italia y Serbia y habla con expertos como José Manuel Martín Calvente (abogado de Feher), Mariano Tafalla (abogado de una de las víctimas), Marco Forte (fiscal de Bolonia que instruyó el caso en Italia), Fabio Tonacci (periodista de La Repubblica), Jovana Aleksic (periodista serbia) y José Carlos Fuertes (psiquiatra forense), entre otros. Habrá un sexto episodio que tendrá lugar cuando se celebre el juicio previsto para esta primavera por el triple asesinato. A principios de febrero de este año, Feher ya fue condenado a 21 años de prisión por intento de homicidio. Esta serie supone una inmersión profunda en la mente de uno de los asesinos más crueles de los últimos tiempos. Los cuatro médicos que le entrevistaron tras los asesinatos concluyeron que estaban ante un psicópata de carácter “asocial y narcisista” totalmente responsable de lo que hizo y “muy peligroso”.

'Dr. Muerte'

La productora Wondery —una de las más aclamadas en el género de no ficción narrativa— produjo en 2018 a partir de la historia real de Christopher Duntsch uno de sus podcasts más exitosos. El pasado año fue traducido a varios idiomas, entre ellos, el español, alemán o coreano. La razón para que esta historia funcione bien en cualquier parte del mundo es su carácter universal. Imaginen: un cirujano de Texas que fue condenado por negligencia grave después de que treinta y uno de sus pacientes quedaran gravemente heridos tras operarlos, y dos pacientes murieron durante su intervención. El podcast está presentado e investigado por Laura Beil, consta de 6 episodios y reúne testimonios de algunas de las víctimas y familiares. Finalmente, la serie se hace una pregunta que asusta: ¿Qué sucede cuando el médico, la figura de autoridad en la que confiamos toda nuestra voluntad en mitad de una operación, es un psicópata? ¿Existe corporativismo en el sector médico? ¿Por qué fue imposible que Duntsch dejara de operar? La historia original es fascinante y, sin embargo, en su adaptación al español se pierde algo de la verdad que contiene la voz, pues parece que es un doblador sin intención ni emoción el que cuenta las atrocidades más inimaginables. Si el idioma se lo permite, le recomiendo que escuchen su versión original: Dr. Death.

'La desaparición del padre Gallego'

Esta serie está realizada por Juan Serrano, cofundador de La No Ficción, una productora de podcasts narrativos colombiana. La historia que cuenta La desaparición del padre Gallego investiga qué ocurrió con este sacerdote en Panamá y por qué nadie le recuerda en Colombia, su país natal. Contaba Serrano a este blog que para mejorar su inglés se puso a escuchar podcasts estadounidenses. Casi de modo autodidacta, Serrano se aventuró con el formato sin tener mucha idea de cómo estructurar un guion ni cómo modular la voz para radio. Serrano leyó un libro de Jake Bernstein sobre el escándalo financiero de los papeles de Panamá y allí hablaba de Mossack Fonseca, la firma de abogados panameña de la cual provino la filtración de documentos. Leyó que uno de sus fundadores, Ramón Fonseca Mora, mantuvo una cercana amistad con un sacerdote colombiano llamado Héctor Gallego, que había desaparecido en Panamá durante la dictadura militar. A partir de ahí comienza el trabajo de investigación espectacular de Juan Serranos, que sigue el rastro a este personaje de forma obsesiva. El resultado es un podcast sobrio y conmovedor que explica qué pasa con una muerte si nadie la recuerda, si nadie la reivindica.

'1619'

Esta serie de The New York Times sigue la estela del trabajo narrativo que ya hicieron en otro podcast memorable: Caliphate. 1619 es una serie de audio sobre cómo la esclavitud ha transformado a Estados Unidos, conectando el pasado y el presente. La serie está presentada por Nikole Hannah-Jones y comienza en 1776, cuando la nación fue fundada en el ideal de la democracia. Sin embargo, fue en 1619, cuando los africanos esclavizados llegaron por primera vez a lo que se convertiría en Estados Unidos. Justo en ese momento los negros comenzaron la lucha para hacer realidad ese ideal. La plantación de algodón fue el primer gran negocio de Estados Unidos, y la institución de la esclavitud convirtió a la nación pobre e incipiente en una potencia financiera, formando la base del capitalismo estadounidense. De alguna manera, por tanto, capitalismo y violencia estaban unidos. El podcast hace un recorrido por la música negra y por la historia de Los Provost, que rastrean su origen hasta sus antepasados trabajadores esclavizados en las plantaciones de caña de azúcar de Louisiana, conocen bien esta historia. Esta es una serie que gustará a todos aquellos que entiendan la Historia como una gran herramienta para contar historias.

Una novela criminal

El enrevesado caso Cassez-Vallarta, uno de los más mediáticos de la historia reciente de México, fue la inspiración para que el escritor Jorge Volpi escribiera Una novela criminal, título que se alzó con el Premio Alfaguara 2018. Con más de quinientas páginas, unos doscientos personajes y una trama judicial complejísima que empieza con un montaje policial y acaba con la absolución de la francesa Florence Cassez, e incluye una una crisis diplomática entre Francia y México, esta historia parecía inadaptable. Sin embargo, el trabajo de los guionistas Mona León y Daniel Marín fue esencial. El ritmo endiablado del caso mezclado con recreaciones ficticias dotan al podcast de un cariz narrativo que complementa muy bien la lectura del libro. El podcast tiene más de 45 actores y Jorge Volpi se erige como un estupendo conarrador. El propio escritor confesaba que cuando supo que su libro se adaptaría a podcast comenzó a escuchar algunos de enorme éxito como Homecoming, el thriller psicológico de Gimlet Media. Otro de los grandes logros del podcast es incorporar audios reales como el famoso montaje que hizo la cadena Televisa del arresto de los dos protagonistas, acusados de integrar una banda criminal. Los cuatro episodios de casi una hora cada uno de esta serie constituyen uno de los mejores ejemplos de hibridación de géneros y juegos de multiperspectiva en audio.

'The Clearing'

The Clearing es un podcast de 2019 sobre April Balascio, hija del asesino en serie estadounidense Edward Wayne Edwards. Se estrenó el 18 de julio de 2019 y es una producción de Pineapple Street Media y Gimlet Media. En 2009, April comenzó a sospechar que su padre era el asesino de Tim Hack y Kelly Drew en 1980. Después de enviar su informe a la policía, Edwards fue arrestado y confesó otros asesinatos. Más tarde se convirtió en objeto de teorías de conspiración acusándolo de involucrarse en famosos crímenes sin resolver. Con entrevistas de April y un montón de grabaciones privadas hechas por Edwards mientras vivía, este podcast es un relato fascinante en el que una hija intenta descubrir quién es su padre. El último episodio es especialmente conmovedor pues podemos escuchar la voz del propio Edwards como un hombre reformado que es capaz de dialogar con su pasado criminal y explica el significado de la palabra "amor". Sin duda, los dos grandes logros del podcast es la vinculación profunda en forma de narración de Balascio y las cintas que salen a la luz por primera vez y cuyo contenido espeluzna.