Un podcast americano investiga una trama de abusos sexuales en Sevilla

Este podcast comienza con un cumpleaños. El de Lauren Bajorek, una joven norteamericana que soplaba 21 velas en Sevilla, ciudad en la que estudiaba durante el verano de 2015. Aquella noche salió a celebrar su cumpleaños con sus amigos, pero nunca volvió. Pronto se sabría que había caído por el balcón del apartamento de un guía turístico español. Por casualidad, la periodista Candance Mittel Kahn vio una publicación en el muro de Facebook de uno de los amigos de Lauren: “Estaba haciendo preguntas, buscando ayuda legal para la familia de Lauren porque, aunque siempre creyeron que Lauren se había caído accidentalmente del balcón del apartamento de su guía turístico español, recientemente habían descubierto algo impactante sobre él en la televisión: una mujer lo acusó de drogarse y violarla durante su viaje de estudios al extranjero”.

En 2018 otra mujer, Gabrielle Vega, puso un mensaje también en Facebook en el que advertía de la peligrosidad de un guía turístico llamado Manuel Blanco Vela. Gabrielle también decía que si alguien había tenido experiencias similares a la suya le escribiera. Entonces empezaron a llegar numerosos correos electrónicos de chicas estadounidenses contando todo tipo de delitos. Tiempo después, Gabrielle −junto a dos de esas chicas− acudió a un programa de la televisión nacional de Estados Unidos y a partir de entonces la historia se hace viral. Candance y su compañera de la radio WBEZ Chicago, Alexandra Salomon, sabían que tenían una historia para su podcats Motive: “Motive era la serie de investigación de WBEZ que llevaba a los oyentes, cada temporada, dentro de una única historia basada en hechos reales y que pretende responder una pregunta más amplia: ¿cómo pudo haber sucedido esto?”.

En el centro de esta historia estaba, por supuesto, Manuel Blanco Vela, el único y siniestro nexo en común entre esas mujeres que habrían sufrido abusos y vejaciones: “Sabemos que durante años, Manuel Blanco Vela dirigió una compañía de turismo en Sevilla llamada Discover Excursions. La compañía trabajó con estudiantes extranjeros, en su mayoría de estudios estadounidenses en el extranjero, y los llevó a viajes a precios razonables a países cercanos como Marruecos y Portugal y, a veces, a ciudades de España”, cuenta Alexandra. Después de que Gabrielle Vega apareciera en la televisión nacional, más de 30 mujeres contactaron con ella y con su abogado para compartir historias sobre Manuel, denuncias que iban desde la violación hasta el acoso sexual, así como acusaciones de comentarios sexuales inapropiados. En el podcast pudimos hablar con la mayoría de estas mujeres”, relata Alexandra.

La investigación penal pública se abrió en la Audiencia Nacional en mayo de 2018. En octubre de 2019, la Fiscalía solicitó una extensión, por lo que es probable que la investigación continúe durante al menos otro año. “Puedo decirte que las mujeres de aquí están experimentando dificultades con la comunicación. Muchos de ellas no saben lo que está sucediendo, y a pesar de haber dado declaraciones por escrito, todas excepto uno están esperando que el fiscal las entreviste en una videoconferencia, que es cómo se cuenta su testimonio oficial”, explica Candance desde Chicago.

En esta investigación fue fundamental el trabajo de Carmen Ibáñez, una reportera freelance de Sevilla que envió todo tipo de informes a las investigadores: “Sentimos que era muy importante trabajar con alguien de Sevilla, que entendiera el sistema de justicia local y que podría ayudarnos a encontrar las fuentes correctas. Su informe ha sido clave para ayudarnos a reconstruir esta historia y llevar a cabo nuestra investigación. ¡Tuvimos muchas llamadas de Skype!”, afirma Candance. Carmen estaba en paro después de haber trabajado casi 10 años en el departamento de prensa del Consejo Audiovisual de Andalucía: “En abril salí de la administración y empecé a buscarme la vida como freelance. Había pensado en hacer podcasts porque me encantaan. A finales de mayo, a través de una amiga, me dijeron que estaban buscando un perfil en el que yo encajaba: tener experiencia en radio −yo había trabajado en la Cadena SER−, cinco años de experiencia como periodista y que hablara inglés. Sabía que el podcast era sobre violencia sexual y no me lo pensé. Hablé por Skype con Alexandra y en tres días me dijo que el trabajo era mio”, cuenta Ibáñez.

La periodista residente en Sevilla apenas había leído por encima la noticia de la muerte de Lauren en un medio impreso en 2015 pero no le había prestado mucha atención. Al aceptar el trabajo, Carmen recibiría entonces encargos de Alexandra y de Candance que, tras haber visitado Sevilla, tenía muy claras las líneas de investigación. Para ellas era muy importante tener recursos y cuidar la puesta en escena: “Recabé declaraciones del juez que instruyó el caso de Lauren, el abogado de la familia, el abogado que llevó el caso de él pero no quiso participar, la forense que hizo el examen al cuerpo aunque no quiso hablar de este caso en concreto, declaraciones de otros forenses, charlas con vecinos del barrio, visité bares donde fueron aquella noche para reconstruir lo que sucedió y hablé con estudiantes norteamericanos que están aquí, etcétera. Cada dato que ofrecía tenía que verificarlo con varias fuentes antes de que lo dieran como válido”.

El guion de Motive y el arco narrativo que construyen las creadoras para toda la serie es asombroso, ya que casi están trabajando cada guion sobre la marcha, dependiendo de lo que encuentran, del hilo del que tiran hasta encontrar el dato clave. Uno de ellos respondería a la siguiente pregunta: ¿por qué nadie ha sido arrestado en este caso todavía? “Las fuentes me dijeron que, al decidir si arrestan a alguien mientras se lleva a cabo una investigación, las autoridades consideran varios factores: ¿existe algún riesgo de que la persona investigada abandone España? ¿Existe el riesgo de que se destruyan pruebas? ¿Existe el riesgo de que los acusadores sean poco fiables mientras se abre la investigación? Las fuentes con las que hablé acerca del caso no sienten que estos factores de riesgo se apliquen en este caso porque las mujeres que hacen estas acusaciones no viven en España, no están preocupadas por la destrucción de evidencias aquí y el acusado está con medidas cautelares que le ha impuesto un juez en Sevilla, por lo que creen que no es un riesgo de fuga”, explica Alexandra desde Chicago.

El diseño sonoro de Motive es sencillo, intrigante y tremendamente efectivo, pues respeta lo fundamental en esta historia, es decir, las voces: “Intentamos usar música y diseño de sonido para mejorar la historia sin quitarle la autenticidad. Muchas de estas mujeres hablaban por primera vez y queríamos respetar sus historias, sus experiencias, sus palabras. Dicho esto, utilizamos varias piezas de música y efectos de sonido para recrear la experiencia de estar en España”, cuenta Candance.

Para Carmen, el podcast ha sido el formato idóneo para esta historia todavía en construcción: “Para mí el podcast de no ficción es como hacer un documental, un gran reportaje en formato sonoro. La experiencia de investigación tiene la misma creatividad que tiene un documental de la televisión o de cine”. Candance coincide con ella en la idea de que el podcast permite profundizar en detalles que nunca podría hacer en otros formatos: “Tiene el tiempo y el espacio para explorar realmente tantos temas diferentes, por ejemplo, tenemos un episodio completo dedicado al uso de drogas y alcohol en casos de agresión sexual, y ahí escuchamos tantas voces diferentes. En esta historia, el formato de podcast fue decisivo para las mujeres. Muchas de ellas acordaron compartir sus historias en cinta porque sabían que lo que publicamos allí estaría en sus propias palabras y los oyentes podrían escuchar sus emociones, pero al mismo tiempo, pudieron mantener cierto nivel de privacidad”.

Muchas de esas mujeres que hacen acusaciones ahora nunca informaron a las autoridades en el momento en el que sucedió. En este caso se repiten las razones que tantas veces hemos escuchado: “Las mujeres tenían miedo de que nadie les creyera, de que no fueran vistas como creíbles. 'Oh, estabas fuera bebiendo', podrían decirles las autoridades o, '¿por qué fuiste a una habitación con un extraño?'. Temían ser el tipo de víctima que culpamos con tanta frecuencia en este tipo de casos. Además, muchas de las mujeres estaban avergonzadas y sentían mucha culpa. Por último, hay que recordar que estas mujeres estudiaban en un país extranjero: estaban lejos de casa, no tenían familiares o amigos en España, no hablaban el idioma y no entendían mucho sobre el sistema de justicia penal en España”, confirma Candance, coautora de Motive, un podcast de ocho episodios cuyas tres primeras entregas son absolutamente estremecedoras.

Chicago tiene un cierto legado de innovación. Allí han nacido podcasts narrativos de no ficción tan míticos como This American Life, Wait Wait ... Don't Tell Me! y el omnipresente Serial. Motive entra ahora en esta nómina de fascinantes trabajos de audioperiodismo.