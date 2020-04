No sé si todo será diferente, de lo que sí que estoy seguro es de que, tras el desastre humanitario que han sufrido nuestros queridos ancianos en residencias de toda España, las cosas no deberán ser como han sido hasta ahora. La sociedad capitalista, ávida por lograr rentabilidad económica a corto plazo, ha visto en los ancianos y nuestros mayores un nuevo segmento de mercado en el que invertir. ¿Eran conscientes de las lamentables condiciones de los ancianos y mayores en dichas residencias? Seguro que no, solo les importaba ver cómo su capital aumentaba. Espero que esto sí cambie.

Carlos Calleja Jorge. Getxo-Vizcaya

