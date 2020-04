El viaje más largo

Buenos días.

Algunos habréis notado que llevo un tiempo sin actualizar el blog. Es porque estuve de viaje.

Un largo (más de un mes) y extenuante (por la fiebre y la disnea) viaje organizado por Covid-19 que me ha llevado hasta el infinito y casi hasta el más allá. No me gustó nada la experiencia, la verdad; por suerte encontré el billete de vuelta y aunque algo malogrado y todavía aislado, ya estoy en casa, soñando con horizontes infinitos, bosques, montañas y pajaritos.

Cuidaos mucho.

El viajero renacido.

P.D.- Vaya desde aquí mi agradecimiento a todos mis compañeros de El País y al personal del Hospital Moncloa de Madrid: gracias a vosotros conseguí salir del lado oscuro. Un fuerte (y virtual) abrazo.