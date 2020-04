Cuarenta y siete millones de españoles lo piden. Todos frente a lo desconocido. Nadie sobra. Reúnanse políticos y personas solventes no adscritas a partido político alguno. Que las propuestas emitidas se graben, para que la selectiva verdad de todos prevalezca sobre la verdad de cada uno. No crea el gobernante que tiene la razón porque posee el poder. No. La razón es independiente de quien tenga el poder. Vale esto mismo para el espectro completo de la oposición. Es el momento de dejar que los mejores hombres y mujeres de este país actúen para lograr el bien común. Sepan que nuestro agradecimiento no conocerá límites mayores.

José Luis Merino. Bilbao

