Papel de cocina, aluminio y ‘film’: todo a mano en este portarrollos con más de 12.400 valoraciones en Amazon

Mantener en orden todos los artículos que utilizamos a diario en la cocina es una tarea complicada pero no imposible. Para organizar la despensa o para clasificar la vajilla y el menaje podemos recurrir a colgadores, estantes u otros muebles auxiliares que nos hacen la vida un poco más sencilla entre fogones. Pero si hay un producto con el que solemos “pelearnos” a menudo en la cocina ese es el rollo de film o de papel aluminio. Encontrar una solución para que no se arrugue al cortarlo o se pegue a donde no debe, no siempre es tarea fácil.

Una solución para solventar estos pequeños inconvenientes cotidianos puede estar en este portarrollos, que cuenta con más de 12.400 valoraciones de los usuarios de Amazon, y que dispone de un sistema de cuchillas y almacenaje para facilitar un corte listo y limpio. Es un producto de la firma alemana Leifheit –especializada en artículos para el hogar– que se puede colgar en la pared para que no ocupe mucho espacio y que tiene capacidad para tres rollos, por ejemplo, el de papel de cocina, el papel de aluminio y el rollo de film plástico.

Con capacidad para 3 rollos y cuchillas afiladas

El portarrollos Parat es apto para todos los rollos estándar que se comercializan y cuenta con un sistema de cuchillas que permite que una vez cortados, los extremos de los rollos sobresalgan lo suficiente para volver a cogerlos y estirarlos con facilidad. Resulta muy cómodo de utilizar porque las cuchillas se mueven en horizontal, no son necesarios tirones, y para desplazarlas está equipado con dos pequeños deslizadores ergonómicos.

Está fabricado en plástico de color blanco y sus medidas son 38 x 26 x 7 centímetros. Instalarlo en la pared o en otra superficie de la cocina resulta muy sencillo y el pack trae todos los accesorios necesarios para ello. De esta forma, siempre tenemos a mano los rollos de cocina y podemos sacarlos o colocarlos cuando se terminan desde la parte delantera del portarrollos sin necesidad de desinstalarlo. Es un producto que dispone de un periodo de garantía de tres años.

Más de 12.400 valoraciones en Amazon

La comodidad de uso, la calidad de las cuchillas o la facilidad para instalarlo son algunas de las características de este portarrollos que más destacan los usuarios de Amazon en las reseñas. Se trata de un artículo especialmente popular en la plataforma, donde acumula más de 12.400 valoraciones y registra una nota media de 4,2 estrellas sobre 5. Estos son algunos de los comentarios que han registrado quienes lo han instalado en sus hogares:

Marta, por ejemplo, se muestra muy satisfecha con la compra: “Es muy práctico y estéticamente queda muy bonito sobre la pared de la cocina. Llevamos ya un par de meses utilizándolo y estamos encantados. Hay que tener en cuenta que las guillotinas son diferentes y el rollo de plástico debe ir colocado en la parte superior y el aluminio en la parte inferior para que ambos funcionen correctamente. Encantada con la compra”.

En la misma línea se pronuncia Jordi, que dice haber probado varios y no había quedado tan contento como con este: “Tras dos semanas de uso, la cinta doble permite su fijación perfectamente, sin tener que volver a agujerear la pared. He tenido varios y siempre han dado problemas (rollos que no caben, que no cortan bien, que se rompe el portarrollos del papel), incluso de la misma marca Leifheit. Acepta rollos grandes y largos (los que dan un extra de tamaño)”.

Marina, por su parte, lo califica como 100% recomendable: “Este portarrollos es un imprescindible en casa, así tienes a mano los tres tipos de rollos que más se usan”, señala.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de abril de 2020.

