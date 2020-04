8

Trabajar sin contrato tiene todos los riesgos posibles. Issouf perdió la visión de su ojo derecho tras sulfatar un campo en Jaén sin las protecciones adecuadas, que no le fueron proporcionadas por su entonces jefe. Nunca denunció, por miedo y falta de información. La herida le creó una infección y la falta de higiene por no tener acceso directo al agua hizo el resto. Issouf no es un caso aislado. Tampoco puede dejar de trabajar, ya que su mujer y sus dos hijas menores sobreviven en Mali gracias al dinero que él les envía cada mes.