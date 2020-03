Un equipo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE UU ha realizado un estudio, publicado en la revista The New England Journal of Medicine este martes, en el que se analiza cuánto tiempo se mantiene el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en determinados objetos cotidianos o superficies. Analizamos cuáles en dos minutos, en una nueva entrega de Explainer de EL PAÍS, en el que además os explicamos cómo quitaros correctamente las mascarillas y los guantes para evitar el contagio, gracias a la ayuda de los bomberos de Madrid.