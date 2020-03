¿El mejor regalo para el Día del Padre? Uno para disfrutar en compañía (o solo)

En la época dorada de Supertramp, Roger Hodgson tomó una decisión inesperada: dejar la banda para ser padre. El vocalista se compró una casa en las montañas de California y se dedicó por completo a sus hijos. Que una estrella del rock, responsable de álbumes tan redondos como Crime of the Century, tomara una decisión así, sorprendió tanto que durante años se especuló que lo había hecho por diferencias con su compañero, Rick Davies. "Fue un cambio total. Me convertí en un hombre de familia. Y lo que me gustaba era ver crecer a mis hijos y llenar mi casa de buena energía", confesaría años más tarde en una entrevista en El País. En cambio, lo suyo no es un caso excepcional. Al contrario.

El 19 de marzo aparece marcado en el calendario como el Día del Padre. Pero no se trata de una fecha para agradecerles sus "sacrificios", sino para celebrar esos momentos que pasamos juntos. Precisamente, este es el tema de la última campaña de Cardhu, Made to last: compartir un whisky en buena compañía y brindar por las relaciones que perduran en el tiempo. Por eso, para sorprender a esas personas especiales que nos rodean, Cardhu 15 años se ha aliado con la marca de accesorios Café Leather para crear un regalo muy especial: una edición limitada que incluye su icónica botella, una libreta y dos posavasos, ambos realizados en piel.

Consigue este exclusiva edición limitada

Porque si algo tienen en común ambas firmas es su experiencia artesana y su cuidada dedicación. Una filosofía que se refleja en cada detalle de esta elegante edición especial #MadetoLast. "Nos conocemos desde la infancia y hemos estado juntos en las grandes ocasiones, pero también en el día a día. Es ahí cuando se forjan las relaciones duraderas, valores que encarna Cardhu y con los que nos identificamos completamente”, explica Kiko Requena que junto a Miguel Sánchez fundó en 2016 Café Leather, para reivindicar la artesanía y diseñar piezas susceptibles de ser heredadas. Su saber hacer estrechamente relacionado con el proceso de destilación del whisky escocés, envejecido con paciencia y cuidado durante 15 años en barricas de roble, para lograr ese sabor suave con toques afrutados, y especialmente embotellado.

La lealtad y los vínculos duraderos, es otro de los valores que encarna el icónico malta escocés, presente en nuestras mesas generación tras generación. Cardhu nació en 1881, en una pequeña granja de la región de Speyside, Escocia, en la que Helen Cumming comenzó a elaborar su propio whisky. En un momento en el que las mujeres no podían votar ni poseer una propiedad, ella tuvo que hacerlo con el nombre de su marido. Pero John Cumming no solo le cedió su identidad, también asumió las condenas impuestas por destilar sin licencia. Trabajo en equipo. Por eso cuando alguien alza su copa de whisky, de color miel y cuerpo suave, está reivindicando lo importante: los momentos que hemos compartido con aquellos que siempre han estado y están ahí cuando les necesitamos.

Kiko Requena y Miguel Sánchez, de Café Leather, firman junto a Cardhu esta edición especial. La excusa perfecta para seguir atesorando momentos con nuestros padres.

www.disfruta-de-un-consumo-responsable.com Sólo para mayores de 18 años/ 40º vol

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.