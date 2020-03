Los refugiados y el crimen al que los someten la UE y Turquía quedarán en la historia de la infamia. Supresión de derechos y suspensión de la humanidad. No hay palabras que no sean de recriminación y rechazo. Debería tomar nota el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por iniciativa propia. Caminamos hacia el abismo. Nos arrastran con ellos nuestros representantes. No en mi nombre.

José Rivas Sánchez. Almería

