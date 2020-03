10 nuevos álbumes ilustrados para leer y releer en familia

¿Cómo se hace un bebé? (Impedimenta)

No hay hijo o hija que tarde o temprano no pregunte a sus padres ¿Cómo se hace un bebé? La cuestión suele generar evasivas. Cuando no situaciones incómodas. Es posible que siga generándolas, pero ahora, al menos, las madres y los padres podrán tener a mano este divertidísimo libro de la autora sueca Anna Fiske. Un álbum, con mucho de cómic, que aborda sin medias tintas, sin cesura y sin un ápice de vergüenza la respuesta a esta pregunta universal. No faltan las escenas de cama, los penes y las vaginas, ni los espermatozoides en su carrera hacia el óvulo. Una inteligente y deliciosa obra para romper tabús y hablar de la sexualidad con los hijos e hijas con toda la naturalidad que merece el tema. Imprescindible.