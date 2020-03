El traje que cambió el estilo de Miguel Bernardeau

“A la hora de vestirme me gustan mucho los cortes y colores llamativos, porque suelen ser originales y te aportan seguridad, y creo que es algo que se debe expresar hoy en día”. Esto lo reconocía hace un par de semanas Miguel Bernardeau (Valencia, 1996) a las afueras de Milán, justo después de haber visto el desfile en que la firma BOSS presentó su colección otoño / invierno 2020. Sobre la pasarela, había muchísimas prendas de color lila y naranja. Otras eran completamente blancas. Y algunas piezas ofrecían un patrón que se alejaba de los convencionales. Una propuesta estética que, habiendo escuchado hablar al actor del momento, parecía diseñada en exclusiva para él.

¿Te interesa la moda? “Nunca he sido un seguidor obsesivo, pero eso no significa que no me importe. Al final es una parte de mí”. De hecho, el protagonista de Élite aseguraba desde la ciudad italiana que la ropa sí la tiene en cuenta de lunes a domingo, fuera y dentro de su oficio. “Digamos que es una herramienta que me ayuda a empezar el día de una forma u otra, dependiendo de lo que tenga que hacer”, añadía. “En mi trabajo, además, me sirve para meterme en el estilo y la energía de los personajes”.

Durante la charla que mantuvo con ICON, Bernardeau mencionó los zapatos que en su día le regaló su pareja: “Fueron un capricho, yo no me los habría comprado. Pero ahora les tengo mucho cariño. Son mis favoritos”. También recordó la primera vez que se puso un traje. Nadie le asesoró al salir de casa: “Me acuerdo porque se lo robé a mi padre para la boda de una amiga. Era blanco, de lino, y creo que él se lo había comprado en Egipto. La verdad es que me quedaba grandísimo, pero yo iba muy cómodo”. Por suerte, la experiencia le ha enseñado al actor que hay otras fórmulas más coherentes de sentirse holgado vistiendo elegante, y sin necesidad de desvalijarle el armario a papá.

“Es cierto. Cuando llevas un traje hecho a medida, lo cual es guay, te das cuenta de que no se puede comparar con uno estándar”. Las afinidades van más allá: la firma europea lleva años desarrollando una colección de sastrería sostenible, con la que el veinteañero dice sentirse muy conectado, y por una cuestión que le toca de cerca a nivel personal.

La colección cápsula BOSS Responsible Tailoring se basa en la lana trazable –es decir, de origen ético y respetuoso con el medio ambiente– aplicada a una sastrería contemporánea y llena de detalles. También incorpora un traje vegano confeccionado en Alemania con lino puro de cultivo europeo certificado y en el que todos los materiales son alternativas veganas a los de origen animal.

“Como surfero y amante del mar que soy, creo que se debe respetar y cuidar. Yo he pasado de surfear entre peces y aguas claras a hacerlo, en los últimos seis o siete años, rodeado de plásticos que perjudican y matan a las especies marinas”, concluía en Milán, alabando el enfoque que está tomando la marca con esta iniciativa. “Me parece muy necesario para el planeta. La moda debe dar un paso de concienciación, y nosotros tenemos que aprender a comprar menos y mucho mejor”.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.