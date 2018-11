Los chicos de ‘Elite’, un fenómeno planetario que conquista nuestra portada de diciembre

No son ni uno ni dos, son siete, y se han convertido en estrellas mundiales de la noche a la mañana. Los protagonistas de la serie española Élite han pasado del anonimato a ser reconocidos en todo el planeta por obra y gracia de Netflix, la plataforma televisiva que convierte en fenómeno global todo lo que toca. Omar Ayuso, Álvaro Rico, Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla, Arón Piper, Miguel Herrán y Jaime Lorente copan la portada de nuestro número de diciembre, gratis con EL PAÍS el sábado 1 de diciembre y a la venta el resto del mes por solo 3,5 euros.

Estos siete magníficos del elenco artístico y el equipo creativo formado por Carlos Montero y Darío Madrona, los creadores, y Ramón Salazar y Dani de la Orden, sus directores, posan en exclusiva para la revista y reflexionan acerca de lo que está suponiendo la irrupción internacional de la serie. “Yo les pregunto cómo lo llevan y me dicen que bien”, asegura Salazar sobre los actores, “pero se nota un cambio en su actitud, no lo pueden evitar: están todos a dos metros y hay que bajarlos”. No es extraño, porque, como añade, Montero, “si yo fuera ellos no estaría a dos metros, estaría a diez”.

“Me encanta que a la gente le guste mi trabajo, aunque me quita parte de lo que me llevó al lugar donde estoy: esa intimidad, esa soledad, esa necesidad de aprobación, esa capacidad para observar”, reconoce Miguel Bernardeau. Sexo, drogas, racismo, homofobia, sida… Este melodrama sobre adolescentes español aborda sin complejos todos los temas, porque como apunta Madrona, el público ha cambiado. “Desde el 15M y la crisis económica hay una mayor conciencia de clase. La gente empezó a caer en la cuenta de que los ricos cada vez tienen más y los pobres, por más que hagan, siempre van a estar abajo”.

Y de un fenómeno de Netflix, a otro. Álvaro Morte, El Profesor de La casa de papel, también se asoma a las páginas de ICON, con una entrevista en la que analiza en exclusiva el estratosférico éxito de esta serie, que acaba de ganar un premio Emmy. “Tiene un espíritu revolucionario. Hay algo de liberador en ver al pequeño rebelarse contra el opresor, porque todos somos o hemos sido el que está debajo, al que explotan, al que roban”, señala. Michelle Jenner, a punto de estrenar Mi amor perdido, la comedia de Emilio Martínez Lázaro que promete arrasar en la cartelera de estas navidades, repasa una carrera profesional que empezó incluso antes de que ella misma fuera consciente. “Empecé con anuncios. Yo era muy chiquitita, me lo pasaba muy bien. Te ponían delante de una cámara y jugabas a lo que fuese. Era muy divertido”, recuerda. La actriz madrileña reflexiona además acerca del valor que hoy en día tiene el éxito. “Cada trabajo no depende solo de una persona, sino de muchísimas cosas. Y eso se me escapa. Al principio, cuando no funciona, duele. Luego aprendes que hay cosas que no puedes controlar, que no hay una fórmula para el éxito. Casi mejor, si no sería hasta aburrido”.

El número de diciembre trae además un curioso repaso firmado por Miguel Ángel Aguilar de la indumentaria de nuestros políticos desde los tiempos de las cortes franquistas hasta nuestros días y, hablando de ropa, también ofrece las claves sobre cómo vestir de etiqueta hoy y una selección con las mejores novedades de la alta relojería en 2018.

Miguel Ángel Silvestre, los escritores Dan Brown y Hanif Kureishi, y la cantante Bebe, que vuelve a los escenarios a ritmo de reguetón son otros de los personajes que se asoman a las páginas de nuestro número de diciembre. Desde este sábado, en tu quiosco.

