Bradley Cooper, el ángel custodio de sus compañeros de Hollywood

Bradley Cooper no ha tenido repartos en hablar de sus adicciones. La inseguridad y la baja autoestima le arrastraron durante sus primeros años en Hollywood a consumir alcohol y drogas. “Me preocupaba tanto lo que otros pensaran de mí, cómo me presentaba al mundo, cómo sobreviviría a mi día a día. Siempre me sentía como un extraño. Solo vivía dentro de mi cabeza. Pensaba que no iba a estar a la altura de mi potencial y me asustaba. Pensé que iba a arruinar mi vida”, confesó a The Hollywood Reporter en 2012. Ahora, sobrio, el actor trata de ayudar a otros compañeros de profesión con los mismos problemas.

El último que ha revelado que Cooper ha estado con él en los momentos más difíciles ha sido Ben Affleck. Durante los últimos días, el intérprete está concediendo una serie de entrevistas en las que ha tratado de su dependencia del alcohol y su divorcio con la actriz de Jennifer Garner. Al programa Good Morning America, de la cadena estadounidense ABC, ha explicado que tanto Cooper como Robert Downey Jr. han estado a su lado: "Muchachos como Bradley y Robert han sido de mucha ayuda para mí. Realmente han supuesto un gran apoyo y son unos hombres maravillosos".

El protagonista de películas como Argo y Pearl Harbor reveló recientemente al diario The New York Times que su divorció de Jennifer Garner ha sido de lo que más se ha arrepentido en su vida. "Bebí de manera relativamente normal durante mucho tiempo. Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue en 2015-16 y, por supuesto, creó más problemas matrimoniales". El actor y director se casó con la actriz en 2005 y se divorció diez años después. En 2018, Affleck ingresó en una clínica de desintoxicación y posteriormente hizo público que ya estaba completamente rehabilitado de su adicción al alcohol aunque en los últimos meses ha sufrido recaídas.

En esa misma entrevista contó: "Una de las cosas sobre la recuperación que creo que la gente a veces pasa por alto es el hecho de que inculca ciertos valores. Ser honesto. Ser responsable. Ayudar a otras personas". Así lo hizo con él Cooper, que tras confesar estar limpio en 2013, se ha convertido en el soporte de sus amigos en Hollywood.

Brad Pitt y Bradley Cooper, en Nueva York (EE UU), el pasado enero. Evan Agostini Gtresonline

El pasado mes de enero, Brad Pitt desveló que Cooper le ayudó durante su rehabilitación y fue una figura clave en su recuperación. Al igual que Affleck, el reciente ganador de un Oscar por su papel en Érase una vez en... Hollywood se ha dedicado en los últimos meses a hablar de sus adicciones, de su divorcio de Angelina Jolie y de su familia. Durante la gala de los premios National Board of Review of Motion Pictures, celebrada en Nueva York (Estados Unidos), Cooper entregó un galardón a Pitt y cuando este último subió al escenario dijo refiriéndose a Cooper: "Trabajé para estar sobrio gracias a este tío y, desde que lo hice, mis días han sido mucho más felices. Te quiero y te doy gracias por ello".

Síntoma de su buena relación es que Pitt destacó en su discurso que el actor de El lado bueno de las cosas fue tan rápido como pudo al evento porque antes debía atender sus obligaciones familiares: "Bradley acaba de acostar a su hija —Lea de Seine, de dos años, fruto de su relación con la modelo Irina Shayk— y ha corrido hasta aquí para darme el premio". Los actores se fundieron en un abrazo, señal de la gran amistad que los une.