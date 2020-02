Oscar 2020: Reencuentros, parejas sorpresa y viejos trajes

El espectáculo de la gala de los Oscar fue más allá de lo que sucedió en el escenario. En la alfombra roja e incluso en el patio de butacas se vieron decenas de situaciones entre los famosos espectadores. Desde la pareja de Leonardo DiCaprio, al reencuentro de Penélope Cruz y Salma Hayek, pasando por la acompañante de Keanu Reeves o la numerosa presencia de madres junto a sus hijos en un día tan importante.

DiCaprio fue con su novia. El actor no acostumbra a ir acompañado a las grandes entregas de premios. O va solo o lo hace con su madre. Pero esta vez fue con su actual pareja Camila Morrone, haciendo oficial su relación. No caminaron juntos por la alfombra roja pero si se sentaron juntos en el patio de butacas.

Leonardo DiCaprio y a su izquierda Camila Morrone y Brad Pitt. MARIO ANZUONI REUTERS

El reencuentro de Salma Hayek y Penélope Cruz. Son amigas desde hace muchos años pero llevaban tiempo sin verse. Las actrices se encontraron en la alfombra roja y corrieron a abrazarse. Su relación data de cuando Penélope Cruz llegó a Hollywood. Fue entonces cuando la actriz mexicana se convirtió en su anfitriona.

Salma Hayek y Penelope Cruz. MIKE BLAKE REUTERS

Renée Zellweger y Bradley Cooper. Se conocieron en el verano de 2009 durante el rodaje de la película 'Case 39' y el año pasado se fueron a vivir juntos a una mansión situada en la exclusiva zona de Pacific Palisades (Los Ángeles). Nunca oficializaron su relación pero fue un secreto a voces en Hollywood. Los actores se saludaron y posaron juntos en la gala de los Oscar, donde ella se llevó una de las estatuillas.

Keanu Reeves acude con una importante mujer que no es su novia. El actor ha asistido a la ceremonia para ejercer como presentador. Muchos esperaban ver al intérprete desfilando por la alfombra roja con su pareja, la artista e ilustradora Alexandra Grant, quien ya le ha acompañado en otros eventos. Sin embargo, Keanu Reeves ha llegado al Teatro Dolby del brazo de otra mujer muy importante para él, su madre.

Renee Zellweger y Bradley Cooper. Chris Pizzello GTRES

Laura Dern y Charlize Theron con su madre como parejas. "Algunos dicen 'Nunca conozcas a tus héroes", dijo Laura Dern durante su discurso en los Oscar 2020 tras ser galardonada a Mejor actriz secundaria por su papel en Historia de un matrimonio. "Yo digo que si tienes suerte de verdad, los tienes como padres. Comparto esto con mis leyendas y héroes de la interpretación: Diane Ladd y Bruce Dern. Os quiero". En la alfombra roja Dern ya posó con su madre. Lo mismo hizo Charlize Theron que acostumbra a ir siempre con su progenitora a estos grandes eventos.

Keanu Reeves y su madre Patricia Taylor. Kevin Sullivan/ZUMA Wire/dpa Kevin Sullivan/ZUMA Wire/dpa

Brad Pitt solo. El actor ha repetido una y otra vez estar harto de que le emparejen sin motivo. Por eso no quiere ir acompañado a las grandes citas. No lo ha hecho ni en los Oscar donde en ocasiones lo ha hecho con su madre, Jane Etta Pitt. "Iba a traer a mi mamá a la ceremonia, pero cada vez que me ven con una mujer dicen que ando con ella, así que hubiera sido raro", dijo con gran sentido del humor semanas atrás, durante los Globos de Oro. Por la alfombra de los Oscar se paseó solo y dedicó el premio a sus hijos.

Laura Dern y su madre Diane Ladd Mike Blake REUTERS

El debú de Stella del Carmen. Antonio Banderas quiso que las dos mujeres de su vida estuvieron junto a él en la gran noche: su novia Nicole Kimpel y su hija Stella del Carmen. La joven hizo su estreno en la cita. Banderas contó que tuvo que comprarle una entrada que le costó 750 dólares.

Brad Pitt, en la alfombra roja. Steve Granitz WireImage

Jane Fonda tira de fondo de armario. "Esta es la última prenda que me voy a comprar en mi vida", dijo Jane Fonda sobre el abrigo rojo que ha llevado en todas las manifestaciones contra el cambio climático en las que ha participado en Washington, y por las que ha sido detenida en diversas ocasiones. La veterana actriz, de 82 años, ha cumplido su palabra y ha acudido a la gala de los Oscar 2020 con el mismo vestido que llevó en 2014 en el Festival de Cine de Cannes. El traje de Elie Saab lo conjuntó con el abrigo rojo que usa para las protestas.

Nicole Kimpel, Antonio Banderas y Stella del Carmen Banderas. Jordan Strauss Jordan Strauss/Invision/AP

Jane Fonda, con un traje de su fondo de armario. MARIO ANZUONI REUTERS