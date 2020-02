Georgina Chapman, la mujer que abandonó a Harvey Weinstein

Harvey Weinstein, el que fuera todopoderoso productor de Hollywood ahora en la cárcel condenado por abusos, estaba casado con la diseñadora Georgina Chapman, propietaria de la firma Marchesa. Cuando se destapó el escándalo, Chapman pidió el divorcio y dio un paso atrás. Desde su separación en 2017, la diseñadora ha mantenido un discreto perfil y su marca de moda ha sufrido un importante batacazo aunque en los últimos meses algunas actrices se han posicionado a su lado y han recuperado algunos de sus trajes, además de contar con el apoyo de la todopoderosa Anna Wintour.

Mientras Weinstein estaba el lunes sentado en una sala de audiencias de la ciudad de Nueva York para escuchar su veredicto de culpabilidad por cargos de violación y agresión sexual, su exesposa Georgina Chapman no se dejaba ver. Weinstein, de 67 años, fue declarado culpable de un acto sexual criminal en primer grado y violación en tercer grado y absuelto de otros tres cargos, según The New York Times.

Chapman, de 43 años, se casó con el productor en desgracia en 2007 y anunció su separación en 2017. La pareja llegó a un acuerdo de divorcio en enero de 2018. La diseñadora tiene dos hijos pequeños con Weinstein: India, de 9 años, y Dashiell, de 6.

Chapman anunció que se divorciaba de Weinstein y emitió un comunicado:"Mi corazón se rompe por todas las mujeres que han sufrido un dolor tremendo debido a estas acciones imperdonables". Weinstein le pagó a Chapman 20 millones de dólares. Ella se quedó con la custodia de los dos hijos. "Elegí dejar a mi esposo", dijo. "El cuidado de mis hijos pequeños es mi primera prioridad y pido privacidad a los medios en este momento".

En la investigación de Megan Twohey y Jodi Kantor, periodistas de The New York Times, se desveló también la maquinaria de complicidad del magnate para esconder su lado depredador a su mujer: sus asistentes tenían un libro, apodado como "la biblia", en el que Weinstein daba instrucciones para lidiar con Chapman si llamaba y preguntaba por él:

La diseñadora fundó su firma en 2004 con Keren Craig como socia. La etiqueta se hizo conocida por sus diseños de alfombra roja tipo princesa. Desde sus inicios, los diseños de Marchesa han sido habituales en la alfombra roja, usados por actrices como Kate Hudson, Jennifer Lopez, Sandra Bullock o Blake Lively. En 2010 Sandra Bullock iba vestida de Marchesa cuando ganó el Oscar a mejor actriz. Penélope Cruz llevó uno de sus vestidos para el estreno de Piratas del Caribe: en mareas misteriosas (2011) en Cannes. El escándalo afectó directamente a Marchesa cuando actrices como Felicity Huffman, Renée Zellwegger, Kerry Washington o Jessica Chastain explicaron que Weinstein las obligaba a ponerse los vestidos de la firma de su mujer en estrenos y galas de premios. La marca también es una empresa familiar, pues su hermano Edward Chapman ejerce como consejero delegado.

Pero después de la caída de Weinstein, la etiqueta de Chapman canceló su desfile de la Semana de la Moda de Nueva York en febrero de 2018 y desde entonces nada ha sido igual. Y eso que Chapman ha recibido el apoyo continuo de actrices de primera fila como Scarlett Johansson o Priyanka Chopra Jonas, quienes han usado diseños de Marchesa en la alfombra roja tras el escándalo.

El regreso de la firma lo orquestó Anna Wintour. Escribió una carta en su número de junio de 2018 defendiendo a Chapman - "Creo que una persona no debe hacerse responsable de las acciones de su pareja"-, publicó una entrevista en la que la diseñadora aseguró que no quería encajarse en la narrativa de "víctima" y propició que Marchesa fuese recibida con aplausos en una reunión del CFDA, el Council Of Fashion Designers of America. Marchesa ha vuelto pero no ha recuperado el lugar que ocupaba.

La diseñadora habló en esa entrevista de las acusaciones contra su ex. “Había una parte de mí que era terriblemente ingenua, claramente, muy ingenua. Tengo momentos de ira, tengo momentos de confusión, tengo momentos de incredulidad ”, dijo. “Y tengo momentos en que solo lloro por mis hijos. ¿Cómo serán sus vidas? ¿Qué les va a decir la gente? Aman a su papá. Ellos lo aman. No puedo soportarlo por ellos ". Chapman dijo a la revista que "nunca" supo del supuesto comportamiento de Weinstein, lo que hizo que las revelaciones fueran más impactantes. "Eso es lo que hace que esto sea increíblemente doloroso: tuve lo que pensé que era un matrimonio muy feliz. Me encantó mi vida ”, dijo. "Estaba tan humillada y tan rota ... que ... yo, yo ... no pensé que fuera respetuoso salir". Y añadió: "Pensé:" ¿Quién soy yo para desfilar con todo esto? "Todavía es muy, muy crudo. Estaba subiendo las escaleras el otro día y me detuve; fue como si me hubieran sacado todo el aire de los pulmones ".