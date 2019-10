Harvey Weinstein obligó a Jennifer Aniston a vestir ropa de su esposa

Jennifer Aniston ha hablado sobre su complicada relación con el productor Harvey Weinstein en una nueva entrevista para el número de Variety's Power Of Women. En ella recordó un incidente cuando la actriz de Friends fue intimidadad por Weinstein para que vistiera un diseño de la marca de moda de su entonces esposa, Georgina Chapman, Marchesa, para el estreno de una película.

"Recuerdo justo cuando la línea de ropa de Georgina Marchesa estaba comenzando. Fue entonces cuando vino a visitarme a Londres mientras estábamos filmando", contó Aniston . "Él decía: 'me gustaría que usaras uno de estos para el estreno". Y añadió: "Revisé el catálago y en ese momento la marca no era lo que es hoy. No era para mí". Aniston continuó: "Él dijo: 'Tienes que ponerte el vestido'. Ese fue mi único bullying. Y yo dije: "No, no usaré el vestido".

Tras destaparse el escándalo de Weinstein, los diseños de Marchesa desparecieron de las alfombras rojas y Chapman anunció su divorcio del productor. Meses después fue Scarlett Johansson la que tuvo el dudoso honor de ser la primera celebridad en atreverse a dar la cara por Marchesa. Sucedió durante la muy mediática gala del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Nueva York. “Para mí es un placer apoyar una marca creada por dos diseñadoras tan importantes y talentosas. Sus prendas otorgan confianza y belleza a las mujeres”, anunció entonces la vengadora, al tiempo que calificaba el velado boicot contra la marca de “desconsiderado”.

Harvey Weinstein, a su llegada a los tribunales. GTRES

Aniston desveló también el mal comportamiento del productor en el estreno de Derailed. 'Hubo la cena de estreno. Recuerdo que estaba sentada en la mesa con Clive [Owen], nuestros productores y un amigo mío'', le dijo a Variety. "Y literalmente vino a la mesa y le dijo a mi amigo: '¡Levántate!'. Y yo estaba como, oh, Dios mío. Y entonces mi amigo se levantó y se movió y Harvey se sentó. Era un auténtico bruto y tenía un comportamiento de cerdito''.

Aunque Jennifer tuvo la suerte de escapar de cualquier otro drama con Weinstein, su último proyecto The Morning Show toca el movimiento MeToo, ya que sigue a las consecuencias de un escándalo ficticio. El drama de Apple TV comienza cuando el coanfitrión de AM de Aniston, interpretado por Steve Carell, es despedido por acusaciones de conducta sexual inapropiada. Reese Witherspoon también interpreta a un aspirante a periodista, buscando el trabajo de Aniston.

Pero ella reveló que los elementos MeToo no estaban originalmente en la historia. "El espectáculo fue recogido. Se lo vendimos a Apple con un resumen. Luego, unos cuatro meses después, todo el asunto comenzó y, básicamente, tuvimos que empezar de cero '', dijo a la revista. The Morning Show se estrenará el 1 de noviembre.