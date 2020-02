Clint Eastwood abandona a Trump y respalda a Bloomberg

Tras años siendo un acérrimo defensor de las ideas políticas del Partido Republicano, Clint Eastwood ha dejado de apoyar a Donald Trump para secundar a quien, en su opinión, es el mejor candidato para ganar las elecciones de 2020, que se celebran el próximo mes de noviembre: el demócrata Mike Bloomberg. En una entrevista al periódico Wall Street Journal, el actor y director de cine ha expresado: "Lo mejor que podemos hacer es llevar a Mike Bloomberg allí", en referencia a la Casa Blanca, la residencia del presidente de Estados Unidos.

Eastwood está de acuerdo con "ciertas cosas que ha hecho Trump", pero no aprueba los modales del actual presidente, acostumbrado a insultar y criticar constantemente a través de su perfil de Twitter, lo que ha convertido la política del país en algo "muy irritante". Al actor, de 89 años, le gustaría que su presidente se comportara "de una manera más gentil, sin tuitear y calificar a las personas". "Personalmente, me gustaría que no llegara a ese nivel", ha dicho.

En los anteriores comicios, los de 2016, en los que ganó el magnate inmobiliario, el cineasta apoyaba sin ningún pudor las propuestas del entonces candidato conservador. "Trump dice lo que piensa. A veces no es bueno, a veces no estoy de acuerdo con él. Ha dicho muchas cosas, pero la prensa a menudo le presenta como un monstruo sin razón. Si tengo que elegir entre él y [Hilary] Clinton, yo prefiero a Trump. ¿Por qué? Porque Clinton afirmó que seguiría el rumbo político de [Barack] Obama", explicó a la revista Esquiere.

Clint Eastwood, retratado como alcalde de Carmel (California, EE UU), en 1987. CordonPress

Este cambio de parecer lo justifica al definirse como una persona libertaria que "respeta las ideas de los demás y desea aprender constantemente". Eastwood siempre ha apoyado públicamente al Partido Republicano, incluso ha llegado a ocupar cargos políticos. Fue alcalde de Carmel, una ciudad del estado de California, entre 1986 1988, con una victoria del 72%. Le sirvió de inspiración para algunas de sus películas y posee una propiedad que convirtió en un complejo hotelero al que llamó Mission Ranch Carmel. Pero durante la entrevista con Wall Street Journal, el oscarizado cineasta aclara que ser de un partido u otro no tiene relevancia en candidaturas para representar pequeñas poblaciones. Asimismo, desvela por qué no se presentó a la reelección: "No se puede tener a las mismas personas de edad en el cargo todo el tiempo".

Al igual que Trump, Eastwood siempre ha sido un firme defensor de la posesión de armas. En una entrevista a Cadena SER dijo: "Yo las apoyo, (risas) aunque no quiero que me apunten a mí. Lamentablemente las armas existen en la historia, antes de ellas había espadas y antes garras. Las armas forman parte de la historia y es bueno conocerlas, pero es una pena que se utilicen de forma incorrecta".