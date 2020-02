Dakota Johnson debuta como directora en el videoclip de Chris Martin

La relación entre Dakota Johnson y Chris Martin no es solo sentimental, sino también profesional. La actriz de Cincuenta sombras de Grey ha querido dar un gran paso en su carrera y ha debutado como directora en el último videoclip de Coldplay, banda británica de la que es vocalista su actual pareja.

La colaboración de ambos en el tema Cry cry cry —dentro del álbum Everyday life— demuestra la solidez de la pareja, después de que el pasado verano pasara por algún bache en su relación, que comenzó en 2017. La hija de Melanie Griffith y Don Johnson no ha estado sola al mando detrás de las cámaras, sino que ha contado con la ayuda del director Cory Bailey para narrar una historia de amor que perdura durante años. Las imágenes muestran al grupo cantando una balada en el Rivoli Ballroom, un popular salón de baile londinense de los años cincuenta, en el que también han grabado videoclips o han actuado Florence and the Machine, Lana del Rey, Kings of Leon y The White Stripes. La atención se centra en una joven pareja que muestra cómo evoluciona su relación a través del tipo de coreografía —creada por Celia Rowlosn-Hall—, vestimenta y su transformación física, pues terminan siendo dos ancianos que bailan lentamente agarrados en la pista de la discoteca.

Videoclip de 'Cry cry cry', interpretada por Coldplay. YouTube

A pesar de su andadura en el mundo de la dirección, Johnson no abandona la interpretación. El pasado enero estrenó The Nowhere Inn y próximamente presentará Covers, una historia ambientada en la industria musical de Hollywood, y The lost daughter, donde ha trabajado con la actriz ganadora de un Oscar Olivia Colman.

Bikini-clad Dakota Johnson splashes around with Chris Martin weeks after their breakup https://t.co/Z4ExTxe7Pj pic.twitter.com/801m39FKqO — Page Six (@PageSix) August 6, 2019

Dakota Johnson, de 30 años, y Chris Martin, de 42, salen desde hace casi tres años aunque acostumbran a no hacer apariciones juntos en eventos y son pocos los paparazis que han podido captar una instantánea de ambos. Una de esas fotografías, mientras disfrutaban de una escapada a la playa de los Hamptons (Nueva York) en agosto, confirmó que la pareja se había reconciliado tras una supuesta ruptura. Dos meses antes, varios medios británicos aseguraban que la intérprete y el músico habían terminado su noviazgo de casi dos años debido a que no se encontraban en el mismo punto de la relación, especialmente en cuanto a formar una familia juntos. “Chris siempre dijo que quería tener hijos lo antes posible, pero la carrera de Dakota ha despegado y eso es lo último en lo que quiere pensar ahora”, aseguraba entonces una fuente cercana a la pareja a portales como The Sun o Daily Mail.

Ninguno de los dos ha hablado nunca abiertamente de su noviazgo pero en 2018, cuando en una entrevista Johnson fue preguntada por Martin, se limitó a sonreír y aseguró: “Estoy muy feliz”. Una felicidad que comparten con su familia e incluso con la expareja del cantante, la actriz Gwyneth Paltrow, con quien estuvo casado durante más de una década y con quien tiene dos hijos: Apple y Moses, de 15 y 13 años, respectivamente.

Martin y Paltrow pasaron por una dolorosa separación en 2014, pero con los años su relación se ha asentado y actualmente mantienen un trato más que cordial, haciendo viajes y vida familiar juntos con sus respectivas parejas, pues ella ha vuelto a pasar por el altar, esta vez, con el productor Brad Falchuk. Gwyneth Paltrow, además, fue una de las invitadas a la fiesta del 30º cumpleaños de Johnson, celebrada en Malibú (California, Estados Unidos), el pasado mes de octubre.

Desde que Johnson y Martin comenzaron su relación, en 2017, Paltrow ha intentado mantener una buena amistad con la pareja de su exmarido. Según le dijo a People una fuente cercana a la actriz el pasado mes de mayo, “Gwyneth ha trabajado duro para integrar a Dakota en la vida familiar, incluso invitándola a las vacaciones familiares. Para ella es muy importante llevarse bien con las novias de Chris”. De hecho, algunos medios consideran que fue Paltrow la que intermedió entre la pareja cuando este verano se separaron durante un par de meses.