Gwyneth Paltrow y Dakota Johnson, una amistad más allá de Chris Martin

A menudo las relaciones de los famosos con sus exparejas no son del todo idílicas. Con separaciones millonarias y escandalosas de por medio, su relación entre ellos y con sus nuevos acompañantes suele ser, cuanto menos, tensa. Sin embargo, ahí están Gwyneth Paltrow y Chris Martin para demostrar lo contrario. Su relación es no solo cordial, sino cariñosa y de amistad. Y en la ecuación no están ellos dos solos: en ella entra también Dakota Johnson, la actual pareja de Martin.

Aunque era bien conocido que Martin, de 42 años, y Paltrow, de 46, —que estuvieron juntos más de una década hasta su separación, en primavera de 2014— tenían una relación sólida, no lo era tanto el cariño que se profesan la actriz y la actual pareja del vocalista de Coldplay, la también intérprete Dakota Johnson, de 29. Ahora, ambas se han dejado ver juntas en una cena con amigos, cariñosas y abrazadas.

Ha sido el periodista especializado en moda y famosas Derek Blasberg quien ha unido en dos divertidas imágenes a ambas actrices, que aparecen abrazadas y riéndose. El encuentro tuvo lugar en Los Ángeles durante la noche del martes. Tras acudir al estreno de la última película de la saga Los Vengadores, Paltrow acudió a una cena en la que estaban presentes Blasberg y Johnson y se sentó —al menos durante los postres— con el periodista y la actriz de Cincuenta sombras de Grey. Blasberg, consciente de unir a la exesposa y la actual novia de Martin, colgó dos fotos con ellas en su cuenta de Instagram que tituló "Consciously throupling" (algo como "unión consciente"), haciendo un juego de palabras con la ya célebre expresión con la que Paltrow anunció su separación hace cinco años, "Consciously uncoupling", algo como "desconexión consciente de pareja".

ampliar foto Dakota Johnson y Gwyneth Paltrow con Derek Blasberg. INSTAGRAM

Martin y Paltrow pasaron por una dolorosa separación, como ambos han contado. Recientemente, la ganadora del Oscar por Shakespeare enamorado contó que su ruptura "fue brutal". "En ese momento, pasé por muchísimo dolor. Lo sentí como un fracaso terrible por mi parte. Fue muy duro, estaba muy preocupada por mis hijos", contaba en el podcast Armchair Expert el pasado mes de marzo. Por su parte, el británico ya había dado a conocer que había pasado "un año deprimido tras la ruptura".

Sin embargo, con los años su relación se ha asentado, por el bien de ambos y también de sus dos hijos en común, Apple, de 14 años, y Moses, de 12. Se podrían considerar una pareja (más bien una expareja) ideal: salen juntos a comer, hacen planes los fines de semana y se marchan juntos de vacaciones. Paltrow se volvió a casar en septiembre con el productor Brad Falchuk y, aunque Martin no acudió a la boda, se ha visto a los tres juntos en más de una ocasión. Lo que no era tan frecuente era ver a las dos actrices, sobre todo sin Martin de por medio. Pero parece que esta "unión consciente" también es cada vez más fuerte.