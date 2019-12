1

Dakota Johnson y Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres y Dakota Johnson han protagonizado recientemente una entrevista en la que se puede intuir que ambas no se llevan demasiado bien. La presentadora preguntó a la actriz por qué no le había invitado a la fiesta de su 30 cumpleaños el pasado octubre, a lo que Johnson contestó que sí lo había hecho: "Cuando el año pasado estuve en tu programa, me diste la lata porque no te había invitado pero ni siquiera sabía que querías que te invitara porque no sabía si yo te caía bien". Pero todo se intensificó más cuando la actriz dijo, sin mala intención, que Tig Notaro es su cómica favorita, ante la cara de estupor de DeGeneres. En ese momento, Johnson comenzó a reír por la metedura de pata e hizo un amago de irse del plató. "Esto no está yendo bien", llegó a reconocer.