Lara Álvarez y su manual para los asuntos del amor

Lara Álvarez está cansada de que se especule con su vida privada. La presentadora asturiana aprovechó la presentación de la nueva edición de Supervivientes, que por sexto año consecutivo se pone al frente desde la isla de Cayos Cochinos, para aclarar su situación sentimental tras ser cuestionada sobre su ruptura con Andrés Velencoso. "Creo que soy una persona que tengo las cosas claras, sé quién soy, sé lo que quiero, sé lo que no quiero y directamente no titubeo ni pierdo el tiempo ni hago perder el tiempo al de enfrente”, dijo sobre el final de su relación con el modelo y actor catalán, con quien salía desde el pasado verano.

“Tengo 33 años, que parece que se me está acabando el tiempo y me voy a quedar para vestir santos. Mira, no. Yo lo que hago es, sobre todo, trabajar mucho en mí, en mejorar y en esa introspección para saber qué es lo que necesito, qué es lo que quiero y qué es lo que no me gusta. Gracias a Dios, tengo una vida repleta de cosas que me completan y las voy fomentando cada día: mi familia, mis amigos, mi trabajo”, continuó la presentadora estrella de Mediaset quien admitió haberse sentido molesta por algunos titulares. “Al final de mi boca nunca sale nada y leerlo como protagonista es doloroso porque hago la vida que hace cualquier persona de mi edad, con la diferencia de que lo mío se hace público. Y luego tienes que enfrentarte a titulares del tipo '¿Qué le pasará?', 'Qué mala suerte tiene con los hombres'. ¿Mala suerte? Yo tengo la fortuna de que ha pasado gente maravillosa por mi vida, pero nadie dijo que fuera fácil encontrar una persona afín”, reconoció.

Ver esta publicación en Instagram 🌸🌸 FEBRERO 🌸🌸 Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 9 Feb, 2020 a las 5:27 PST

Pero su alegato sobre el manejo de las cuestiones amorosas no acabó ahí. La presentadora insistió en la necesidad de un cambio en la prensa a la hora de tratar este tipo de temas. “¿Qué mensaje estamos mandando entonces a una chavala joven que está con alguien y no siente afinidad con esa persona? ¿Que tiene que continuar con ella el resto de su vida? ¿O que, como es lo que toca, tiene que conformarse con algo que no le hace feliz? Ojalá la gente tenga la seguridad y la determinación de decir: esto me hace feliz, esto no me hace feliz. Esto lo quiero en mi vida, esto no lo quiero en mi vida. Yo de la mía no hablo nunca y he leído y escuchado barbaridades y quien calla no otorga. Esa parcela de mi vida intento cuidarla y protegerla. El día que me case lo vais a ver. Estoy fenomenal ahora”, sentenció.

Poco dada a hablar de su vida privada, esta no es sin embargo la primera vez que Álvarez se ve obligada a hablar en público sobre su situación sentimental. Cansada de que la prensa siempre se haga eco de sus relaciones, hace casi un año, en marzo de 2019, la asturiana acudió a sus redes sociales después de que una revista afirmara que había mantenido un romance con Dani Martín, el cantante y exvocalista de El Canto del Loco. “Dani Martín y Lara Álvarez, un romance exprés... ¡y tan exprés, como que no ha pasado en la vida!”, dijo en su Instagram. Antes de Velencoso, Álvarez ha ocupado portadas de revistas del corazón por otros noviazgos como el que mantuvo con su profesor de baile, Dani Miralles, con el futbolista Sergio Ramos, con el cómico Ángel Martín y con el piloto Fernando Alonso, con quien rompió en 2016, tras año y medio de relación.