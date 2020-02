12

Clotilde Cerrudo, de 50 años, casada y madre de dos hijas, es médica al frente de un pequeño centro privado en Roquetas de Mar (Almería). Votante y afiliada de Vox, dice sobre la eutanasia: "No la puedo concebir". Sobre las mujeres: "Yo no soy feminista". Y sobre la educación de los hijos: "Lo normal es la heterosexualidad, ¿no? El hombre y la mujer. Y no me pongas una ley que me diga que todo vale. Hay que educar con respeto, con consentimiento de los padres en los colegios. En mi casa estoy dando unas normas morales y religiosas para que ahora venga otro y me diga: ‘No, no es eso”.