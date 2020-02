La escuela de Gianna, la hija de Kobe Bryant, retira su camiseta ante su emocionada madre

Hace poco más de una semana que ocurrió el fatal accidente de helicóptero que terminó con la vida de Kobe Bryant y otras ocho personas, entre ellas una de sus cuatro hijas, Gianna, de 13 años. La viuda del jugador de baloncesto, Vanessa Bryant, ha acudido a su cuenta de Instagram para compartir con sus más de 10 millones de seguidores los numerosos recuerdos de su familia y el dolor que ha dejado su pérdida. Además de cambiar la foto de perfil de esta red social, que ahora ilustra una imagen del baloncestista abrazando a Gianna, Vanessa retomaba su actividad en esta plataforma para agradecer el cariño y apoyo recibido. “Mis niñas y yo queremos dar las gracias a los millones de personas que nos han mostrado su apoyo y su cariño en este horrible momento. Gracias por las plegarias. Desde luego que las necesitamos”, escribía junto a una imagen de toda la familia hace siete días, en su primera reacción pública tras el accidente.

El miércoles, Vanessa Bryant acudió a la ceremonia de despedida que se organizó en el gimnasio de la la Harbor Day School, la escuela donde estudiaba Gianna en Newport Beach, donde profesores y compañeros rindieron homenaje a la pequeña con varios globos rodeando una fotografía de la niña en un televisor junto a un centro de flores rojas que formaban un dos, el número que Gianna lucía en su camiseta de la equipación de baloncesto. “Mi Gianna…Dios te echo de menos. He tenido la suerte de despertarme cada día para ver tu bonito rostro y tu increíble sonrisa durante 13 años. Ojalá hubiera sido hasta mi último aliento”, escribió emocionada Vanessa en su Instagram junto a varios vídeos de la ceremonia.

Kobe Bryant, de 41 años, su hija Gianna, de 13, y otras siete personas fallecieron el pasado 26 de enero al estrellarse el helicóptero en el que viajaban contra una colina de Los Ángeles, California. Las causas del accidente, que se produjo en medio de una espesa niebla, siguen bajo investigación. El ídolo de Los Ángeles Lakers se dirigía a un partido de baloncesto de su hija con dos compañeras de equipo. La tragedia sobrecogió a Los Ángeles y a todo el mundo, cuyos homenajes de despedida se han sucedido a lo largo de todos estos días. Kobe y Vanessa Bryant se casaron en 2001 y tenían cuatro hijas: Natalia, de 17 años, Gianna, de 13, Bianka, de tres, y la pequeña, Capri, una bebé de siete meses.

Ver esta publicación en Instagram Jersey Retirement Una publicación compartida de Vanessa Bryant 🦋 (@vanessabryant) el 5 Feb, 2020 a las 5:45 PST

Los compañeros de Gianna, que era miembro del consejo estudiantil, hablaron con cariño de su deseo de "mejorar las cosas". “En el séptimo grado, cuando dijo que se postularía para el consejo estudiantil, estaba tan emocionada... No podía esperar para escuchar y ver qué haría ella para ayudar a mejorar a los estudiantes. Gianna fue una líder increíble. Siempre recordaremos su voluntad de mejorar las cosas y luchar por la excelencia ”, dijo el asesor de la facultad de la escuela antes de pasar la palabra a dos compañeras de la hija de Kobe y Vanessa Bryant.

"Tenía grandes sueños y visiones de unir a la escuela, de unir niños con niñas", compartió uno de los estudiantes antes de revelar algunos programas que Gianna trabajó para crear, incluido uno de actividades deportivas durante el recreo."Trajo ideas únicas que nunca hubiéramos pensado sin ella. Ella lideró con su ejemplo". En el acto del colegio, se retiró la camiseta con la que Gianna jugaba en el equipo de baloncesto, que lucía el número dos.

“Le enseñé a Gianna desde que estaba en quinto grado. Nunca hablaba mal de los demás, siempre era postiva ante todas las cosas. Eso es algo que siempre recordaré de ella. Ha sido una de las personas más humildes que he conocido", agregó su profesor de música. "Gigi fue una de las competidoras más feroces que he visto. Definitivamente representaba la Mentalidad de Mamba cada vez que pisaba el suelo", dijo uno de sus entrentadores sobre cómo Gianna seguía los pasos de su padre en la pista. "Gianna estaba decidida a aprender todo lo que pudiera sobre el deporte del baloncesto y trabajó lo más duro posible para desarrollar sus habilidades. Hoy vamos a retirar la camiseta de baloncesto de Gianna para conmemorar su espíritu solidario que siempre compartió con nosotros".

Horas antes de acudir a esta emotiva ceremonia, Vanessa Bryant también dedicó unas palabras a su difunto marido en Instagram. "Mi mejor amigo, el mejor padre, te echo mucho de menos. Echo de menos que me digas Buongiorno principessa/reina", escribió junto a una imagen del ex jugador de la NBA muy sonriente. La publicación, ya acumula casi cinco millones de me gusta.