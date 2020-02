La sudadera por la que suspira medio Madrid es de C. Tangana y cuesta 55 euros

El dj y promotor de fiestas Edgar Candel Kerry recibe una caja con una tarjeta manuscrita. En el interior, una tarjeta y una pegatina anticipan el contenido: una sudadera negra con el logo serigrafiado de Yelo, el tema de C. Tangana cuyo imponente video, rodado entre Suiza y Madrid, acumula a fecha de cierre más de dos millones y medio de visualizaciones. Esta operación de unboxing, difundida en las stories de Instagram del DJ, resume en un solo trazo el zeitgeist que ha convocado C. Tangana a su alrededor y la capacidad de establecer una red de colaboradores, amigos y socios con talento, nombre propio y un nada desdeñable número de seguidores en Instagram.

Edgar Candel Kerri comparte en una publicación de 'stories' en Instagram un selfi con la sudadera de Yelo. Foto: Instagram Edgar Candel Kerri

La sudadera, de hecho, forma parte de la estrategia de lanzamiento de Yelo, y su puesta a la venta (cuesta 55 euros en una web creada ad hoc), el 4 de enero, precedió en cinco días al lanzamiento oficial del tema y su video correspondiente. Llegó con su propia campaña, firmada por dos colaboradores recurrentes de Tangana: el estilista Álex Turrión y el fotógrafo Javier Ruiz. En su simplicidad, es una jugada maestra de 'merchan', la abreviatura con que en el sector se conoce al merchandising de toda la vida. El logo ha sido creado por el estudio ilicitano Realmente Bravo, que ha colaborado con C. Tangana en anteriores lanzamientos. "Nuestros referentes a nivel gráfico los encontramos en gran medida en los comercios clásicos y las tiendas de barrio. En concreto siempre nos ha flipado la imagen y la estética de las pequeñas empresas de hielo y sus míticas bolsas. Llevábamos tiempo queriendo hacer algo en esa línea y finalmente diseñamos ese logo que casaba guay con las referencias que nos mandaron para el trabajo", explican. El resultado es una mascota formada por tres cubitos de hielo con carita sonriente, y el título del single con tipografía de resonancias setenteras. Todo empleando únicamente un color, en un juego retro que tiene mucho que ver con la relectura que el rapero hace de la cultura pop.

En cualquier caso, el lanzamiento ha ido más allá de una mera operación comercial. Amigos de C. Tangana como el artista Ignasi Monreal, la diseñadora Paty Abrahamson o el creativo Andrea Lazarov la lucen en sus redes sociales con un doble sello de autenticidad: el de su propio estilo, pero también el de estar cerca de uno de los artistas más indiscutiblemente actuales y avanzados del panorama musical español. En una época en que la figura del ídolo (curiosamente, el título del primer álbum de C. Tangana, de 2017) se está transformando para acercarse a su manera a fenómenos como la celebridad compartida, la naturalidad en redes sociales y la creación colaborativa, la sudadera de Yelo es un símbolo perfecto del cambio de los tiempos. Y, como tal, también una prenda que, adquirida online o regalada por el propio C. Tangana, se ha convertido en el objeto de deseo de los círculos creativos madrileños en 2020.

