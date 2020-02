Unas tipo botín y otras de fútbol: las zapatillas de estar por casa mejor valoradas en Amazon

Tras llegar a casa después de una larga jornada de trabajo, pocas cosas son tan relajantes como sacarse el calzado y ponerse unas suaves, cálidas y confortables zapatillas de estar por casa. Y aunque en cuestión de gustos, las preferencias por unos u otros modelos de zapatillas pueden variar de una persona a otra, lo verdaderamente importante es que sean cómodas. Así que para tener la seguridad de acertar con la compra, qué mejor que guiarse por la experiencia de otros consumidores.

Es por eso que en EL PAÍS Escaparate nos hemos dado a la tarea de recopilar las zapatillas de andar por casa para hombre y mujer con mejores valoraciones en Amazon. Para ello, además de considerar los modelos con una puntuación más alta, también hemos tenido en cuenta que tuvieran más de 100 valoraciones, para asegurarnos de que más compradores las hubieran probado. Con esos criterios, los modelos elegidos han sido las de tipo botín de la marca Garatia para mujer y con diseño de equipos de fútbol de la marca Andinas para hombre.

Zapatillas tipo botín Garatia

Lo primero que llama la atención de las zapatillas de andar por casa para mujer mejor valoradas en Amazon es su diseño en forma de botín, que ayuda a mantener los pies más cálidos y que facilita su ajuste y evita que se salgan fácilmente. Disponibles en cinco colores distintos —rosa, azul, verde, café y rojo—, tienen una valoración promedio de 4,5 estrellas sobre cinco y más de 280 opiniones de las usuarias de Amazon, de las que 197 son positivas.

Elaboradas en algodón tanto por fuera como por dentro, disponen de un relleno cálido de pelusa, perfecto para el invierno y con un tacto supersuave que permite utilizarlas sin calcetines. Además, cuentan con una espuma de memoria flexible de alta densidad que reduce la fatiga y las hace muy confortables, incluso por largos periodos. “Tienen un aspecto bonito y son calentitas”, asegura la usuaria Cris en su reseña. En su opinión, “la calidad de la bota se ve buena”, aunque recomienda pedir una o dos tallas más para asegurar un buen ajuste.

Por último, otro aspecto destacado de estas zapatillas es su suela, fabricada en goma termoplástica (TPR) suave, impermeable y antideslizante. Dicha combinación, además de ofrecer una pisada cómoda, también ofrece seguridad en cada paso. Así resume sus buenas impresiones la usuaria J.K. Barrett: “Son muy calentitas, se ajustan perfectamente al tobillo y piso bien por casa”.

Compra desde 19,99€

Zapatillas bajas Andinas

Los amantes del fútbol disfrutarán especialmente de estas zapatillas. Primero, porque tienen un diseño clásico de corte bajo que hace muy fácil ponerlas y quitarlas, además de tener un tacón plano de 1,5 cm de altura, cómodo y seguro. Pero lo que más llamará la atención de los aficionados es que están disponibles con tres diseños alusivos a los equipos más representativos de la liga española: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Así que no es de extrañar que más de 230 usuarios de Amazon las hayan valorado con un promedio de 4,6 estrellas sobre cinco y más de 160 opiniones positivas.

En este caso, el material exterior de las zapatillas ha sido elaborado en fieltro y, según el modelo, el diseño combina franjas de colores con el escudo del equipo en cuestión bordado. Por su parte, el interior está revestido en tela, por lo que ofrece un tacto suave y muy buena calidez, incluso para los meses de más frío. Todos éstos son aspectos que destaca un usuario en su reseña: “Las zapatillas son muy cómodas y son geniales para estar por casa. Además, abrigan a la perfección y para invierno están muy bien. También destacar que el logo, los colores y la forma están muy logrados”.

Finalmente, la suela está elaborada en goma EVA, que además de ofrecer una pisada cómoda y antideslizante, destaca por su ligereza, por lo que caminar por casa se vuelve placentero. Así lo reseña otro usuario de Amazon, que lleva “años comprando estas zapatillas”: “La suela es comodísima. Yo sufro de la espalda y con todos los calzados me duele la espalda; [pero] estas suelas amortiguan la pisada y no se deforman. Por otro lado, si tienes parquet, no hace nada de ruido”.

Compra desde 19,90€

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de febrero de 2020.

