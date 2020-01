Jeff Tweedy (Belleville, Illinois, 1967), cantante y líder de Wilco, acaba de presentar en México su libro Let’s Go (So We Can Get Back) editado por Sexto Piso. A través de sus páginas el artista repasa, con ironía y sinceridad, sus andanzas en el mundo del rock. El pasado sábado, antes de dar su primer concierto en la capital mexicana, el cantante recibió a EL PAÍS para hablar de sus memorias, su pasión por la música y sus nuevos proyectos en puerta.