Rocío Carrasco llega a un acuerdo para abrir el museo de su madre, Rocío Jurado

Los admiradores de Rocío Jurado están de enhorabuena ya que el museo de la cantante en la localidad gaditana de Chipiona acaba de sortear uno de los escollos que impedían su inauguración a pesar de que el proyecto lleva años en marcha. Según un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Chipiona finalmente se ha llegado a un acuerdo con Rocío Carrasco, la hija mayor de la artista, que facilita que el museo pueda abrir sus puertas próximamente, aunque no especifican fecha.

"El Ayuntamiento de Chipiona ha dado este martes un paso fundamental para que el museo de Rocío Jurado sea una realidad próximamente", dice dicho comunicado. "El pleno de la Corporación Municipal ha aprobado por unanimidad iniciar el expediente para la creación del servicio de museo Rocío Jurado y aprobar el convenido de colaboración entre el Ayuntamiento de Chipiona y Rocío Carrasco para la cesión y depósito de los bienes de su propiedad y la creación del referido espacio dedicado a la universal artista chipionera", afirma la nota.

En el mismo pleno se acordó proceder a una comisión de estudio que fijará la forma de gestión del museo y todos los aspectos jurídicos, técnicos y financieros que le afecten y comenzar los trámites para solicitar a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía la autorización para la creación de este nuevo espacio artístico.

El museo era un deseo que la propia Rocío Jurado hizo público y que se comenzó a gestar meses después de su muerte, el 1 de junio de 2006. Las obras del edificio que acogerá la institución finalizaron en 2011 y tres años después llegaron muchos de los objetos personales de la cantante que se expondrán en él. Sin embargo, 13 años después de la muerte de la artista el recinto sigue cerrado principalmente a causa de las divergencias que han existido entre su hija, Rocío Carrasco, y los miembros de anteriores corporaciones municipales.

Rocío Jurado y su hija Rocío Carrasco, en Madrid, en septiembre de 2004. Gtresonline

La nueva corporación municipal, según informó este periódico a finales del mes de agosto, diseñó un plan integral en torno a la cantante para abrir un centro de investigación y de estudio internacional de la copla, que estará unido a la puesta en marcha de una ruta oficial "turística, cultural y patrimonial" por los lugares vinculados a la vida de la artista en Chipiona, según precisó su alcalde, Luis Mario Aparcero. En ella se incluyen espacios monumentales como el Faro —el más alto de España— y otros de interés etnográfico, como la casa natal de Rocío Jurado, que el Ayuntamiento está en proceso de compra y pretende abrir a las visitas del público.

Chipiona es el pueblo en el que creció Rocío Jurado y al que estuvo unida hasta su fallecimiento, y a esta localidad siguen peregrinando muchos de sus admiradores. La cantante siempre estaba al tanto de lo que ocurría en Chipiona y llegó a ayudar económicamente a algunos de sus habitantes cuando supo que se encontraban en apuros para pagar la luz o medicinas, según contó la periodista Marina Bernal responsable del libro Canta, Rocío, Canta.

En agosto el alcalde de la localidad restó importancia a los desencuentros con Rocío Carrasco, a los que siempre se han atribuido el retraso de la apertura del museo. Ella no ha vuelto a Chipiona desde que su madre falleciera, y no mantiene relación con el resto de miembros de la familia—, pero finalmente parece que las conversaciones que el nuevo edil anunció este verano han dado fruto. "Su negativa no ha sido más que querer cumplir con orden y rigor los trámites administrativos, no hay más", aseguró conciliador el alcalde en referencia a la negativa de Rocío Carrasco a firmar hasta ahora el acuerdo que supone el primer paso importante para ver más cerca la apertura del museo.