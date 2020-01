Las mejores ofertas de la semana en eBay y Amazon (30 de enero)

Se acaba el mes de enero. La Navidad, los Reyes, las fiestas y los gastos en comidas, cenas y regalos quedaron muy atrás. Sin embargo, el bolsillo (para muchos) aún se resiente. Y es que los dispendios habituales de un hogar, además de otros gastos secundarios pero no por ello menos importantes, como los del coche, se suceden. Por eso, es muy importante encontrar auténticos chollos y gangas buceando por Internet. En EL PAÍS Escaparate somos muy conscientes de que el tiempo es oro. Bajo dicha premisa, todos los jueves escogemos las mejores ofertas de la semana de entre las categorías más importantes. En esta ocasión, la sección de tecnología viene pegando fuerte.

TECNOLOGÍA

- Auriculares inalámbricos Bang & Olufsen Beoplay H4. Aquí tienes una interesante oferta para que puedas disfrutar de tu música favorita con una buena calidad de sonido y sin cables. Estos auriculares de la prestigiosa Bang & Olufsen cuentan con conectividad inalámbrica Bluetooth 4.2, así como con una batería que permite escuchar música sin cables durante unas 19 horas con una sóla carga. Admiten también la conexión por cable mini-Jack, y sus altavoces están fabricados en aluminio, acero y cuero, proporcionando un sonido cristalino. Su precio oficial es de 300 euros, prácticamente idéntico al que tienen en Media Markt y que en Fnac bajaría ligeramente a hasta los 249 euros. 40% de descuento. Ahorra 121 euros.

- Disco duro externo Seagate Expansion Portable de 4TB. Para tener la seguridad de que tanto en tu ordenador personal como en tu consola tipo PS4 o Xbox no vas a tener problemas de almacenamiento, este disco duro externo Seagate puede proporcionarte la capacidad que necesitas. Proporciona 4TB de espacio que te dan margen de sobra para poder almacenar archivos de todo tipo, desde documentos y programas hasta juegos, vídeos, imágenes y ficheros pesados. Cuenta con un puerto USB 3.0, que permite transferir dichos archivos entre el disco y tu equipo de forma rápida. En tiendas como Carrefour o PCComponentes cuesta unos 109 euros, siendo el precio de Amazon la opción más asequible del mercado. 27% de descuento. Ahorra 35 euros.

- Portátil Lenovo Thinkpad E590. La gama de ordenadores Thinkpad de Lenovo están diseñados para ofrecer un rendimiento adaptado a las necesidades del ámbito profesional y empresarial. Este Thinkpad E590 presenta unas prestaciones de gama media con su procesador Intel i5-8265U con 8GB de memoria RAM DDR4, con un disco SSD de 512GB de almacenamiento, que es sinónimo de rapidez a la hora de abrir programas e iniciar el equipo. Su pantalla de 15.6” Full HD proporciona unos gráficos nítidos e integra el sistema operativo Windows 10 Pro. Parte de un precio inicial de 939 euros, estando ligeramente rebajado en Coolmod a 892 euros y en PC Expansión a 837 euros. 31% de descuento. Ahorra 289,01 euros.

- Monitor curvo Samsung C24FG73 de 24 pulgadas. Si tienes interés por conseguir un buen monitor para juegos y para disfrutar de vídeos en alta definición, este Samsung C24FG73 puede ser el modelo que necesitas. Su pantalla curva QLED de 24 pulgadas con resolución Full HD ofrece una visión completa desde prácticamente cualquier ángulo, estando además preparado para gaming, puesto que su velocidad de refresco de 144Hz y su tiempo de respuesta de 1ms proporcionan una gran fluidez en la transición de imágenes. Además, las tecnologías Flicker Free y Eye Saver reducen significativamente la fatiga visual en exposiciones largas. En tiendas como PCComponentes y VSGamers ronda los 267-281 euros, todavía lejos del precio de oferta de Amazon. 33% de descuento. Ahorra 100 euros.

MODA Y BELLEZA

- Camiseta de manga larga edc by Esprit. La época de rebajas suele ser, con diferencia, el mejor momento del año para hacer renovación de armario, consiguiendo buenos descuentos en moda de primeras marcas. Esta camiseta para mujer edc by Esprit de manga larga está confeccionada al 100% en algodón, proporcionando un tacto muy suave y una gran comodidad. Tiene cuello redondo y amplio y un bajo con un diseño holgado y recto, ofreciendo una gran versatilidad a la hora de combinarla con otras prendas del día a día. Su precio oficial es de 29,99 euros, y aunque en la tienda oficial de Esprit te la puedes encontrar al mismo precio que en Amazon, los gastos de envío son gratis para compras de más de 29 euros o con la membresía de Amazon Prime. 67% de descuento. Ahorra 20 euros.

- Pack de 2 cremas y corrector Diadermine. El cuidado de la piel es importante para mantener un aspecto joven y saludable cada día, y por este motivo, este pack de Diadermine puede ser una interesante opción para darle a tu rostro estos cuidados. Está compuesto por una crema de día Diadermine Expert Rejuvenecedor, que combate los principales signos de la edad desde el interior; una crema de noche que repara los daños causados por la exposición a la radiación ultravioleta del sol, y un corrector anti-manchas que previene la aparición de problemas en la pigmentación de la piel. Por separado, el precio de estos tres productos en tiendas como El Corte Inglés, Paco Perfumerías o Douglas ascendería hasta unos 35 euros. 48% de descuento. Ahorra 16,70 euros.

- Zapatillas unisex Kappa Logo Nasprin. Si estás buscando una buena oferta para hacerte con un calzado cómodo, deportivo y urbano, es probable que estas zapatillas Kappa te resulten una opción a tener en cuenta. Están disponibles entre las tallas 40 y 45 en color verde caqui como en azul. Cuenta con su parte superior fabricada en malla, proporcionando una buena transpirabilidad, y su mediasuela es de goma EVA, sinónimo de comodidad y buena absorción de golpes. Su precio oficial es de 70 euros, y a pesar de que cuentan con una rebaja en la propia tienda de Kappa, la oferta de eBay es la mejor que te puedes encontrar para estas zapatillas unisex. 79% de descuento. Ahorra 55,01 euros.

DEPORTES Y SALUD

- Bolsa de deporte Puma Prime Time. Para poder llevar todo lo que necesitas a tus entrenamientos, clases de yoga o pilates, y un largo etcétera, esta bolsa de Puma puede resultar una gran opción para que no te falte de nada. Tiene unas medidas de 34 x 32 x 12.5cm, por lo que te ofrece un espacio más que suficiente para poder llevar toalla, una muda para cambiarte, gel de ducha, champú, zapatillas y un largo etcétera. Además de su compartimento principal con cremallera, tiene un bolsillo también con cremallera ubicado en su interior, para objetos más pequeños o que quieras tener localizados siempre. Su precio oficial es de 44,95 euros, referencia que aparece en El Corte Inglés, donde ahora mismo está rebajada a 31,45 euros, mientras que en Manel Sánchez Style costaría 40 euros. 48% de descuento. Ahorra 21,51 euros.

- Pantalón deportivo Adidas Tiro 19. Dentro del equipamiento necesario para ir al gimnasio o practicar algún deporte, no puede faltar un buen pantalón, y si estabas buscando una buena oferta para hacerte con uno, este Adidas Tiro 19 puede ser la opción que necesitas. Este modelo, que además de ser válido para tus entrenamientos, también lo es para tu combinación más urbana del día a día, está confeccionado en tejido transpirable para mantener tu piel fresca y seca a lo largo de todo el entrenamiento. Incluye bolsillos con cremallera, cintura elástica y tiene un corte ajustado. Su precio oficial es de 39,95 euros, exactamente lo que te costaría en otras webs como Fútbol Emotion. 41% de descuento. Ahorra 16,46 euros.

BEBÉS Y NIÑOS

- Set Padre conejo de chocolate de Sylvanian Families. La fama de las Sylvanian Families ha crecido significativamente en los últimos años, convirtiéndose en el regalo favorito de muchos niños y coleccionistas. Este set incluye a Papá Conejo, un sofá, una planta y un cuadro, un añadido muy interesante para completar la colección de tu hijo, y ampliar así las posibilidades creativas para que se divierta coleccionando estas entrañables figuras. Su precio de venta recomendado es de 22,99 euros, lo mismo que costaría en Toys R Us, y que en otras tiendas como Vertbaudet y Carrusel Juguetes oscilaría entre los 19,95 euros y los 25,99 euros. 57% de descuento. Ahorra 12,99 euros.

- Sacaleches Philips Avent SCF332/31. La llegada de un nuevo miembro de la familia acarrea gastos y preparativos, pero sin duda lo que más se agradece es todo aquello que ayuda a conciliar la vida familiar con la profesional, como puede ser este sacaleches. Este Philips Avent está diseñado para que la extracción resulte lo más cómoda posible, incorporando un cojín masajeador para estimular el flujo de la leche materna. Cuenta con una bomba silenciosa para no molestar al bebé y dispone de 3 ajustes de extracción en función de las necesidades. Parte de un precio oficial de 129,99 euros, y en webs como El Corte Inglés o Rosa o Azul cuesta entre 101,50 euros y 139,95 euros. 49% de descuento. Ahorra 63,50 euros.

- Maletín Playmobil Cuidado de Caballos. Si estás buscando algún juguete para el cumpleaños de tu hijo con el que se lo pase en grande y desarrolle su imaginación al mismo tiempo, creo que este maletín Playmobil puede ser una idea más que interesante. Consta de 34 piezas en total, incluyendo 2 figuras de personajes, un caballo y accesorios de todo tipo para no poner límite a su creatividad. Además, al incluir un cómodo maletín, el peque podrá recoger todas las piezas cuando termine de jugar y evitar así que queden esparcidas por todo el suelo. En jugueterías como Toys R Us te lo podrías encontrar a su precio oficial de 19,99 euros, aunque en otras como Play My Planet o Juguetes Don Dino se encuentra ligeramente rebajado a 15,99 euros. 56% de descuento. Ahorra 11,22 euros.

- Silla de paseo Maclaren Quest Arc. Interesante descuento el que ofrece esta silla de paseo Maclaren, un imprescindible si tienes un bebé en camino. Se trata de un modelo compacto y ligero, de tan sólo 6.2kg y unas dimensiones de 113 x 35 x 35 cm plegada, por lo que cabe perfectamente en el maletero del coche. Su asiento acolchado es reclinable hasta en 4 posiciones, para que el bebé pueda estar tumbado y dormir cómodamente. Incluye una cubierta impermeable y resistente al viento, siendo apta para bebés desde su nacimiento hasta alcanzar los 25kg. Su precio oficial es de 345 euros, lo que te costaría en El Corte Inglés y que en Rosa o Azul subiría hasta los 375 euros. En Bebitus te la podrías encontrar al mismo precio que en Amazon. 42% de descuento. Ahorra 145,01 euros.

OTRAS OFERTAS

- Pack de 100 pastillas de detergente para lavavajillas Finish Powerball Quantum. A la hora de tener tu vajilla reluciente después de cada lavado en el lavavajillas, es importante contar con un detergente que pueda con la suciedad más incrustada. Este Finish Powerball Quantum realiza una doble acción con el gel y el polvo, eliminando los restos de grasa más difíciles, otorgándole también a la vajilla un buen brillo gracias a su efecto abrillantador. Además, usando estas pastillas también se protege el filtro del lavavajillas. El precio por pastilla en los principales supermercados como Alcampo, El Corte Inglés o Eroski oscila entre los 0,21 y los 0,40 euros, mientras que esta oferta de Amazon, cada lavado costaría sólamente 0,18 euros. 18% de descuento. Ahorra 3,89 euros.

- Pack de 24 pilas Energizer E92 AAA. Mires a donde mires, seguro que encuentras algún dispositivo que a día de hoy siga utilizando pilas, como puede ser el mando del televisor, una linterna, el reloj despertador, un mando de la consola, y un largo etcétera. Por este mismo motivo, este pack de 24 pilas alcalinas AAA de Energizer te evitarán tener que acudir a tu supermercado cada vez que necesites más pilas. Vienen en un estuche de plástico, que te facilitará almacenarlas mientras no las utilices. Este mismo pack de pilas saldría por 11,90 euros en Carrefour, precio que bajaría ligeramente en la tienda de bricolaje Mano Mano hasta los 9,90 euros. 50% de descuento. Ahorra 5,93 euros.

