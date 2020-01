Selena Gomez revela que sufrió “abuso emocional” durante su relación con Justin Bieber

Dos años después de que su relación de idas y venidas con Justin Bieber llegara a su fin, Selena Gomez ha hablado por primera vez sobre su noviazgo de más siete años interrumpidos con el canadiense. “Siento que fui víctima de ciertos abusos”, ha confesado la cantante, de 27 años, en una entrevista en el podcast de Lulu Garcia-Navarro en National Public Radio. Con sus palabras, Gomez hace referencia al abuso emocional que asegura sufrió mientras salía con Bieber. “Creo que es algo que necesitaba interiorizar como adulta. Por mucho que no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de superarlo”, ha explicado.

Es la primera vez que la artista se abre emocionalmente sobre su relación con Bieber. Todo surgió a raíz de ser preguntada por su última canción Lose You To Love Me que, según confirmó la cantante, está centrada en su historia con el canadiense. “Estoy muy orgullosa”, dijo Gomez sobre su último éxito musical. “Siento que no recibí un trato adecuado [en la relación y la ruptura] y aunque lo había aceptado, en cierto modo necesitaba decir algunas cosas que me hubiese gustado haber dicho”, continuó.

En dos meses nos reemplazaste / como si esto fuese fácil / me hiciste pensar que me lo merecía / en el momento más duro de mi recuperación/, canta Gomez en su nuevo tema. Una letra que hace referencia a cómo solo unos meses después de hacer oficial su noviazgo con Justin Bieber, en marzo de 2018, el cantante canadiense comenzó una relación con Hailey Baldwin, con quien se casó en septiembre de 2018. Me prometiste el mundo y yo me entregué al completo / te puse de primero y a ti eso te encantó, continúa la letra.

La también actriz insistió en que con su canción no pretende transmitir odio, sino que es “una canción que dice: teníamos algo bonito y nunca negaría que no era eso”. “Fue muy difícil y estoy feliz de que haya terminado”, añadió. Selena Gomez asegura sentirse muy completa ahora que se ha reconciliado consigo misma. “Como no quiero pasar el resto de mi vida hablando sobre esto, me siento realmente orgullosa de poder decir que me encuentro más fuerte que nunca y que he encontrado una manera de superarlo”, zanjó.

Ver esta publicación en Instagram Well.. Una publicación compartida de Selena Gomez (@selenagomez) el 23 Ene, 2020 a las 7:21 PST

Aunque nunca había hablado al respecto, estas revelaciones no han sorprendido a los seguidores de la expareja pues hace unos meses fue el propio Justin Bieber quien en una publicación de Instagram reconocía muchos errores de su pasado, como “consumir drogas”, “abusar de todas mis relaciones” y ser “irrespetuoso con las mujeres”.

Los cantantes comparten una mediática historia y con bastantes altibajos. Comenzaron su relación en 2011 y la terminaron en 2014.Tras la ruptura, ambos protagonizaron una polémica disputa por Instagram debido a que los seguidores de Selena comenzaron a criticar a la que por aquel entonces era su pareja, Sofia Richie. El cantante amenazó con cerrar su perfil público y Selena Gomez le respondió con un contundente comentario: "Si no puedes hacer frente a los comentarios negativos, entonces deja de publicar imágenes con tu novia. Debería ser algo especial entre vosotros. No te enfades con tus seguidores. Ellos te quieren y estuvieron ahí para ti antes que nadie más". Tras estas desavenencias y años sin apenas dirigirse la palabra, Selena Gomez y Justin Bieber volvieron a retomar el contacto y decidieron darse una nueva oportunidad. Fue a finales de 2017 cuando se dejaron ver juntos de nuevo paseando por las calles de Los Ángeles, montando en bicicleta, besándose e, incluso, dirigiéndose románticos mensajes por las redes sociales. Solo unos meses después de hacer oficial su noviazgo, en marzo de 2018, se supo que la pareja había roto de nuevo y que Bieber comenzaba una relación con la modelo Hailey Baldwin, con quien se casó en secreto en septiembre de ese mismo año.

Gomez, que padece lupus y en 2017 se sometió a un trasplante de riñón como parte de su lucha contra esta enfermedad autoinmune, sufrió entonces una crisis emocional que la llevó a ingresar en un centro de psiquiátrico en octubre de 2018, donde permaneció dos meses. Tras su rehabilitación, la intérprete de Wolves comenzó poco a poco a retomar su vida, regresando a las redes sociales —plataformas con las que también ha tenido sus idas y venidas y que le han causado mucha ansiedad y depresión—, asistiendo a cada vez más actos públicos, participando en algún proyecto cinematográfico de la mano de Woody Allen y también colaborando con marcas de moda como Puma o Coach. Después de casi cuatro años prácticamente alejada de la música, el pasado octubre Selena Gomez lanzó Rare, su nuevo álbum que la ha colocado en los primeros puestos de las listas musicales gracias a temas como el que rememora su historia con Justin Bieber.