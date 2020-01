En vídeo, fragmento de la publicación que ha subido Matteo Salvini a su cuenta de Facebook. VÍDEO: EPV

Llamar al telefonillo de la vivienda de un ciudadano tunecino en Bolonia para preguntarle si es un traficante de drogas. Esta ha sido la última ocurrencia del ex ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, que ha escandalizado a muchos en Italia. "Buenos días, buenas tardes... ¿Usted vive en el primer piso? ¿Puede dejarme entrar, por favor? Porque me han informado de algo grave y quisiera que usted lo desmienta. Me han dicho que usted vende parte de la droga que se distribuye en el barrio", dice Salvini desde el portal a través del interfono.

A continuación, el ex ministro pregunta: "¿Es cierto o equivocado?", según se ve en el vídeo, que Salvini colgó en directo en su cuenta de Facebook, en el que aparece rodeado de cámaras y micrófonos de medios de comunicación y acompañado por algunos vecinos, entre ellos la señora que le ha dado el "chivatazo". Además, el líder de la ultraderechista Liga no duda en repetir en varias ocasiones el apellido de la familia tunecina. La escena ocurrió el pasado martes 21 en el barrio de Pilastro, en la periferia de Bolonia, donde Salvini se estaba paseando dentro de la campaña electoral para los comicios regionales del próximo domingo en Emilia-Romagna (norte).

Esta actuación ha indignado a muchos en Italia, como es el caso de varios diputados del gobernante Partido Democrático (PD), que la han calificado de "simplemente indecente". Para Alessia Morani, viceministro de Desarrollo Económico, del PD, "Salvini es un provocador peligroso que ha rebasado todos los límites".

Las críticas también han llegado desde la Asamblea de Túnez, donde el diputado Sami Ben Abdelaali ha exigido a Salvini que se disculpe con esa familia y expresado su indignación. "Estamos asombrados, Túnez no merece ese trato. Afortunadamente, las relaciones internacionales entre Italia y Túnez van mucho más allá de las incitaciones discriminatorias del líder de la Liga", señaló el diputado, residente en Palermo (Sicilia) y elegido en las listas de tunecinos en el exterior. Por su parte, el alcalde Bolonia, Virgilio Nerola, también ha condenado esta acción y ha acusado a Salvini de ser un irresponsable con tal de ganar un puñado de votos.