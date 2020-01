La tenista Naomi Osaka durante el partido contra la china Zheng Saisai. En vídeo, Osaka tira y da una patada a su raqueta. EFE | reuters

La tenista japonesa Noami Osaka, número cuatro del ranking mundial, no pudo evitar la rabia este miércoles en el Open de Australia tras perder el servicio en el segundo set contra la china Zheng Saisai, número 42 del mundo. Osaka lanzó su raqueta contra el suelo y le dio una patada tras fallar un golpe, y perder así la ventaja en el set. “Mi raqueta simplemente salió volando de mi mano mágicamente. No pude controlarlo”, explicó la número cuatro del mundo a los medios tras el partido que finalmente acabó ganado. No es la primera vez que la japonesa protagoniza este tipo de escenas. “Solo quiero jugar un partido sin tirar mi raqueta o dar patadas. Eso es todo lo que quiero”, ha comentado arrepentida.