Los partidarios de Trump intentan hacerse con Baby Yoda

Al pobre Pedro Pascal se lo comió Baby Yoda. Ya es mala suerte, el hombre consigue el papel protagonista en The Mandalorian, la serie de Disney inspirada en el universo Star wars, y lo que todo el mundo conoce es un pequeño bicho verde de grandes ojos negros, que ni es Yoda ni es un bebé, pero todo el mundo llama Baby Yoda. Durante semanas ha saturado Internet hasta traspasar los ya de por sí amplios márgenes de los fans de la saga espacial. Incluso en países como España en los que la serie no está disponible legalmente, los memes inspirados en el personaje son constantes.

Pero como creación imaginaria cuyo contenido es vago e indefinido es fácil apropiarse de él para los más variados campos. Quizás el más sorprendente sea el de los partidarios de Trump. Empezó Donald Trump Jr., el hijísimo del Presidente de EE UU, que subió a su Instagram una imagen (no suya, sino de un usuario de Reddit) del muñeco con la cara de su progenitor con el ocurrente nombre de The magalorian. Es decir Mandalorian + MAGA, las siglas de Make America Great Again, el lema de la campaña presidencial de su padre.

Spotted: Baby Yoda Trump merch on sale outside tonight’s Milwaukee rally. pic.twitter.com/ao4BSwe7P5 — Will Steakin (@wsteaks) January 14, 2020

Desde entonces, los Baby Yodas pro-Trump han estado apareciendo con más frecuencia. Por ejemplo en un mitin de Milwaukee, donde el reportero de ABC News Will Steakin encontró que se vendía merchandising del muñeco en los puestos dedicados a loar las virtudes del Make América Great Again. Eso hizo que algunos de sus seguidores en Instagram le replicaran con otros lugares donde se vendían más productos con la imágen del pequeño extraterrestre.

Lo curioso es que a pesar de que por definición, los héroes del universo Star Wars se podrían identificar con la resistencia anti nazi, y no hace falta ser muy listo para ver en los uniformes, las actitudes del Imperio y hasta en la definición del lado oscuro de la fuerza elementos de las SS o la Gestapo, movimientos políticos de ultraderecha se sienten más representados por el inclusivo y racialmente variado mundo de la Alianza Rebelde. “La extrema derecha ha hecho esto con Taylor Swift, con The Matrix, con Saturday Night Live, con muchas más cosas”, escribía el periodista Matt Miller. “Intentan convertir estos símbolos de la cultura pop en propios porque quieren ser incluidos y aceptados en las películas, la televisión. Aunque los creadores hayan rechazado por unanimidad la ideología de la extrema derecha, los defensores de MAGA piensan que pueden hacerla suya”.

