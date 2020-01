La diputada de En Comú Podem Aina Vidal, que no pudo votar el pasado domingo por estar enferma de cáncer, ha recibido este martes un emotivo aplauso de las bancadas socialistas, de su grupo y de otras formaciones presentes en el Congreso. Vidal había explicado, a través de redes sociales, la razón por la que no pudo acudir al Congreso el domingo, cuando tuvo lugar la primera votación de la investidura, fue por padecer un cáncer agresivo que le provoca fuertes dolores. Afirmó también que está en tratamiento y que confía en superarlo. El líder de Unidas Podemos y futuro vicepresidente del Gobierno de coalición que se creará a partir de este martes, Pablo Iglesias, le ha dedicado unas palabras de agradecimiento en el debate previo a la segunda votación. Entonces, la mayoría de la Cámara se ha puesto en pie para aplaudir a la parlamentaria catalana, y ella, entre lágrimas, ha agradecido el gesto, también en pie. Aunque no en pie, la mayoría de la bancada del PP ha aplaudido, como han hecho los diputados del PNV y de otras formaciones.