Un patinete eléctrico o un móvil, entre los peores regalos que le puedes hacer a tu hijo estos Reyes

Muchas veces los padres a la hora de decidir qué regalar a sus hijos van más con la corriente que les rodea o las tendencias que con lo que realmente necesita el niño y, sobre todo, lo hacen con los más pequeños de la casa. Lo primero a tener en cuenta es la edad. Los expertos aseguran que es importante respetar la recomendada en cada juguete para que el niño o niña que lo va a disfrutar pueda desarrollar diferentes habilidades y cualidades como la psicomotricidad, la creatividad o los valores. “De esta forma, seguir las indicaciones del paquete o etiqueta es una manera más de garantizar que el menor va a sacarle todo el partido”, explicaba a este periódico Natalia Chueca, directora de marketing de Imaginarium. Pero, según los especialistas, ¿qué es lo peor que podemos regalarles a nuestros hijos?

Patinetes eléctricos

El regalo estrella de la Navidad no gusta a todos los expertos. Manuel Antonio Fernández, doctor conocido como El Neuropediatra, no cree que un patinete eléctrico sea un buen regalo. "Nadie puede negar, existe evidencia científica, que hay relación entre la obesidad y el escaso ejercicio físico de los niños. Estos patinetes, agravan esta situación. Mientras que la actividad con patinetes normales, por el contrario, facilita la mejora de la coordinación, equilibrio...". "Los accidentes que ocurren con estos patinetes eléctricos son importantes", continúa el experto, "y con mucha frecuencia derivan en fracturas o intervenciones. El número de consultas en urgencias por accidentes, causados por ellos, siempre es alto en época de vacaciones".

Móviles

En plena era tecnológica, existe un debate real sobre cuándo regalar a los menores un teléfono móvil que enfrenta a aquellos que son del criterio de que "nunca" y aquellos que alegan "que la tecnología es parte de nuestra vida y no podemos negarla". Pero los expertos en educación y salud parece que lo tienen claro con sus recomendaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, recomienda que los niños menores de dos años no usen para nada los dispositivos electrónicos. A partir de los dos años y hasta los cinco, aconsejan que no se haga más de una hora diaria frente a las pantallas. Hay voces que aseguran, incluso, que lo mejor es que el niño no tenga este dispositivo como mínimo hasta los 14 años, explicaban expertos del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León esta semana.

El Neuropediatra explica que, en su opinión, "no hay una edad recomendada porque depende de la madurez del niño y del nivel de supervisión de los padres. Lo que no puede ser discutible es que el móvil DEBE estar supervisado. Los progenitores deben poder acceder a él siempre y, más aún, deberían tener una app de control parental para saber en cada momento lo que está haciendo su hijo".

El experto es más concreto con los riesgos a los que se exponen los niños:

El uso de dispositivos electrónicos conectados a Internet provoca que los niños puedan entrar en contacto con otras personas sin que se pueda controlar quienes son. El uso de las redes sociales por cualquier vía, puede suponer, en manos de niños poco experimentados o demasiado pequeños, una exposición de su intimidad así como de la de toda la familia sin que sean conscientes de ello. Los móviles tienen cámara con la que pueden publicar y compartir con todo el mundo fotografías. Muchos no saben el alcance que estas pueden tener ni el uso fraudulento o dañino que se puede hacer de ellas.

Consolas y otras pantallas

"Aquí se dan las mismas circunstancias que en los móviles", prosigue Fernández, "pero con la peculiaridad de que en las tabletas es donde los niños suelen visualizar más videos, como en YouTube, grabarlos y jugar online. Los juegos online en grupo son altamente adictivos y suman los riesgos del contacto posible con desconocidos. Además, suele conllevar un uso abusivo en horas y la tendencia a buscar un objetivo económico. Los creadores quieren que los usuarios compren cosas en el juego".

Mascotas

Muchos niños aprovechan la Navidad para pedir una mascota. Y a veces los padres dicen sí de manera precipitada sin pensar en que un perro o un gato no es un simple regalo, sino un miembro más de la familia que puede vivir en el hogar hasta 20 años. Las protectoras de animales conocen bien las consecuencias de regalar sin responsabilidad y conciencia; animales que a los tres meses de ser adoptados, son devueltos como si se tratara de unos zapatos de talla equivocada. Según las últimas estadísticas de la Fundación Affinity sobre abandono de perros y gatos en España, en el año 2018 se abandonaron en albergues 104.688 perros y 33.719 gatos.

Y los mejores….

Regalar un libro; algo que fomente su imaginación, como los juegos tradicionales de cubos o construcciones, o algo que facilite que haga actividad física es lo más recomendado. Y, sobre todo, como decía Rafael Guerrero en este artículo, el mejor regalo que le puedes hacer a tu hijo es: tiempo.

Recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría para elegir el juguete perfecto: El juguete debe fomentar la interacción entre padres y niños

El juguete educacional es el mejor para los niños

Elige uno que no sobreestimule pero sí que anime al niño a usar su imaginación

Los libros son fundamentales en el desarrollo de los más pequeños

Intenta elegir juguetes que no estén sesgados o fomenten los estereotipos de género

Limitar el uso de videojuegos en niños pequeños. No se debe superar la hora en niños mayores de dos años y ninguna para niños de 18 a 24 meses. Con más de cinco años, los padres deben acompañar a sus hijos mientras juegan.

