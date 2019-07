El 77% de las madres con hijos entre tres y cinco años reconoce que estos usan las pantallas

La tecnología, mamás y papás, no se va a ir a ninguna parte. Nuestros hijos crecen en la era de Internet y las redes sociales, y queramos o no, una parte importante de su vida se desarrolla entre pantallas de WhatsApp, Instagram o Youtube. Cuando la realidad digital convive con la analógica, saber compaginar exitosamente ambas, con sus peligros y sus oportunidades, es un desafío para muchos padres que puede afrontarse satisfactoriamente si se entiende “la época en la que están creciendo nuestros hijos. No significa que les dejemos hacer de todo, pero su infancia no es la nuestra ni nunca podrá ser la nuestra”, sostiene María Zabala, experta en Ciudadanía Digital y fundadora de iWomanish.

Para una mayoría de madres (el 70 %), la mejor edad para que los hijos e hijas tengan un móvil se sitúa entre los 12 y los 15 años, según el estudio Tenemos Like, una iniciativa del Club de Malasmadres y Movistar sobre la educación en tecnología, las dificultades que se encuentran las familias al hacerlo (como la falta de recursos y la presión social del entorno) y el conocimiento que tienen sobre el mundo tecnológico que rodea a sus hijos. El informe, sobre una encuesta realizada a 3.230 madres, revela que casi la mitad de los menores de dos años ya hacen uso de la tableta o el móvil de algún adulto para acceder a aplicaciones infantiles, y siete de cada diez usan Youtube.

Convertirse en un ejemplo para los jóvenes no es fácil cuando hasta un 63% de las madres admiten que les cuesta controlar el uso que hacen de las tecnologías, además de existir un miedo generalizado por el mal uso que pueda hacerse de ellas. Para Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres, “tenemos que ser conscientes de los retos que esto supone para no caer en la prohibición por miedo a los riesgos, como la sobreexposición en redes sociales, el uso abusivo de las pantallas o el llegar a contenidos nocivos”. Una labor que ha de comenzar en la familia pero que debe entenderse “como una responsabilidad social” en la que se hace necesario conocer con qué herramientas se cuenta a la hora de controlar su exposición digital: en 2019, tan solo el 28 % de las madres afirma usar un control parental para gestionar los contenidos y el tiempo de conexión de sus hijos.

Seis de cada diez madres optan solamente por limitar el tiempo de uso y conexión a dispositivos de sus hijos, y aunque un 78 % de las participantes establece normas domésticas para el uso de la tecnología, solo el 18 % las aplica a toda la familia y un 60 % las restringe únicamente a los hijos. “Nosotros somos los adultos responsables y tenemos que ser referentes”, añade Zabala. “Hay que aplicar un marco de normas que sean para todos, aunque la autonomía de los hijos vaya creciendo de forma gradual y ellos han de entender que las normas en casa las marcas tú”. Para Laura Garaboa, miembro del equipo de Redes Sociales de la Policía Nacional, “Internet es una ventana maravillosa al mundo, pero tenemos que tomar ciertas precauciones, como las tomamos también en la vida real”, porque los peligros como el grooming existen y están ahí. Estas son algunas de ellas:

· Privacidad: no publiques lo que no gritarías o enseñarías por la ventana.

no publiques lo que no gritarías o enseñarías por la ventana. · Contraseñas: preocúpate de hacer contraseñas creativas, que combinen mayúsculas y minúsculas, y cámbialas habitualmente.

preocúpate de hacer contraseñas creativas, que combinen mayúsculas y minúsculas, y cámbialas habitualmente. · Datos personales: si no se los darías a un desconocido por la calle, en la Res tampoco. Cuidado con los que facilitas al, por ejemplo, descargar una app.

si no se los darías a un desconocido por la calle, en la Res tampoco. Cuidado con los que facilitas al, por ejemplo, descargar una app. · Respeto: es la cara y cruz del anonimato en la Red. No lances a los cuatro vientos lo primero que se te viene a la cabeza sin reflexionar antes.

es la cara y cruz del anonimato en la Red. No lances a los cuatro vientos lo primero que se te viene a la cabeza sin reflexionar antes. · La huella digital: ¿nos gustaría que lo que va a publicar nuestro hijo pueda leerlo dentro de 10 años alguien que lo entrevista para un trabajo?

¿nos gustaría que lo que va a publicar nuestro hijo pueda leerlo dentro de 10 años alguien que lo entrevista para un trabajo? · Acompañarlos en la Red: saber a quiénes sigues y admiran nuestros hijos en Internet. Si conocemos a sus amigos en la vida real, no hay motivo para que aquí no sea igual.

saber a quiénes sigues y admiran nuestros hijos en Internet. Si conocemos a sus amigos en la vida real, no hay motivo para que aquí no sea igual. · Cuidado con el ciberacoso: en un contexto escolar real, el abusador ve la reacción de la víctima y de los testigos, pero en Internet no, y eso puede hacer que mida aún menos sus propias fuerzas, porque el límite es más difícil de establecer.

en un contexto escolar real, el abusador ve la reacción de la víctima y de los testigos, pero en Internet no, y eso puede hacer que mida aún menos sus propias fuerzas, porque el límite es más difícil de establecer. · Haz un contratode uso con tus hijos, por el que se comprometan a controlar el tiempo de uso, a comunicarle a los padres si se meten en problemas... Pero para ello, lo primero de todo, antes de abrir el perfil del menor en redes sociales, es generar un clima de confianza entre padres (e incluso profesores) e hijos para que si es necesario acudan a ellos aunque les pueda dar vergüenza.

Impulsadas por la demanda social, las charlas ofrecidas por los delegados de Participación Ciudadana de la Policía Nacional han crecido un 93% (31.000 desde septiembre de 2018 a junio de 2019). Las redes sociales se han convertido, de hecho, en una oficina virtual de atención al ciudadano, hasta el punto de recibir diariamente más de 4.000 menciones en redes como Twitter o Facebook.

Es importante recordar que, en el entorno digital, como en cualquier otro aspecto de la vida, no existe una piedra filosofal que garantice que nunca vaya a pasarles nada malo. Pero sí podemos tomar esas y otras precauciones, como recuerda María Zabala: “Primero, hay que normalizar la tecnología; incorporarla al resto de la educación que les damos a nuestros hijos. Darles ejemplo y hablar con ellos... El mundo digital forma parte de su ocio; de lo que se trata es de evitar que sea el único tipo de ocio. Y si además ese ocio digital puede estar relacionado con lo que les gusta ya en el mundo analógico, mejor”.

Para esta experta, es importante que la autonomía vaya aumentando según van creciendo los niños: al principio con la intervención de los padres, para luego ir abriendo la mano poco a poco. “Se puede gestionar la wifi, por ejemplo, para que no de señal de Internet fuera de un determinado horario, o proteger las tabletas o videoconsolas para que no puedan conectarse a Internet cuando los adultos no están en casa”.

El otro pilar, explica Zabala, tiene que ver con la información: “Tenemos que estar informados, igual que en otros ámbitos, en función de lo que necesita tu hijo y de su forma de ser. Todos piensan en lo que no quieren que hagan, pero no pensamos tanto en lo que sí pueden hacer: aprender a programar o a practicar la ilustración digital, si les gusta dibujar, a tocar un instrumento con tutoriales online, a equilibrar su vida digital y su vida analógica...”. Si cada vez que nuestro hijo pequeño usa la tecnología es solo para ver dibujos animados, puede que lo que ese niño interiorice “es que pantalla es igual a yo solo, haciendo lo que yo quiero y en silencio con mi dispositivo. No se trata de prohibir, sino de que sea una experiencia compartida”, añade Zabala.

Puedes seguir De mamas & de papas en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.