Así es el jardín del director de ‘Call me by your name’ y Fendi

Las tres imágenes que ICON presenta en exclusiva pertenecen a una colaboración que resume una alianza estética clave para entender el presente de la moda. La de la firma romana Fendi, capitaneada por Silvia Venturini Fendi, y el cineasta Luca Guadagnino (Io sono l’amore, Call me by your name, Suspiria), que han colaborado en la presentación de la colección de la casa para esta próxima primavera. No es la primera vez; de hecho, en el desfile que alumbró la colección, el pasado mes de junio, el estilo de Guadagnino se percibía tanto en la delicada música de piano como en la escenografía. Los modelos paseaban por un jardín milanés muy similar al que ahora protagoniza estas imágenes, aunque en este caso no está en Milán, sino en Bagnoli di Sopra, cerca de Padua.

Luca Guadagnino ha colaborado con Fendi en la campaña para su nueva colección de moda masculina.

En este espacio idílico, en el que la arquitectura y la flora conviven, la firma ha querido plasmar un diálogo entre el hombre y la naturaleza a través de las prendas de la colección. De hecho, hay una patente estética jardinera en los tonos naturales de las prendas, y también en su voluntad utilitaria, que refleja el delicado equilibrio que ha alcanzado en los últimos años la línea masculina de esta veterana casa. Los tejidos incluyen seda, algodón, lana, cuero y gamuza, y la gama cromática está dominada por el estampado Fendi Botánico. Pero los cortes remiten a la ropa de trabajo, con monos, pantalones cargo, trajes y camisas llenos de detalles prácticos y funcionales.

La nueva campaña de Fendi se ha fotografiado en Bagnoli di Sopra (Italia).

Estas imágenes, que forman parte de la campaña de Fendi para la primavera / verano 2020, son la antesala de un fashion film que se estrenará en todo el mundo el 10 de enero de 2020. La nueva colección de Fendi incluye prendas y complementos basados en clásicos de la firma, como el bolso Baguette, y nuevas incorporaciones, como botas de jardinero en colaboración con la casa Moonstar.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.