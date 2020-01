Kevin Spacey y su enigmática felicitación navideña, y otros nueve actores devorados por sus personajes

Hace unos días, Kevin Spacey (EE.UU., 1959) reapareció en un vídeo en el que, sentado junto a una chimenea y mientras atizaba el fuego, felicitaba las fiestas navideñas a los espectadores. La particularidad es que no lo hacía como él mismo, sino interpretando a Frank Underwood, su maquiavélico personaje de House of cards, serie de la que fue expulsado a consecuencia de varias denuncias por acoso sexual.

“La próxima vez que alguien te haga algo que no te gusta, puedes atacarlo. Pero, también puedes no disparar y hacer lo inesperado. Puedes... matarlos con amabilidad”, dice Spacey en el vídeo. Esta no es la primera vez que el actor responde con el cinismo característico de su personaje de House of cards. Sin embargo, lo llamativo en esta ocasión es que hable de “matar” justamente cuando varias de las personas que le acusaban de abusos han fallecido en extrañas circunstancias.

El vídeo con el que Kevin Spacey ha felicitado la Navidad a sus fans.

Linda Culkin, enfermera que inició una campaña contra Spacey después de haber escuchado decir a uno de sus pacientes que el actor había abusado de él, murió atropellada. “Linda fue una de las primeras en acusar a Kevin Spacey de atacar a hombres jóvenes, y me parece muy extraño que no se haya escuchado nada más sobre su accidente o sobre la persona que la atropelló. Ahora no hay nada”, confesó Cindy Culkin, prima de Linda, a RadarOnline. Hace tan solo unos días el escritor Ari Behn, que también había afirmado haber sido violentado por el actor, se suicidó. "Behn es el segundo de los acusadores de Spacey que ha muerto en 2019. Un masajista anónimo que acusó a Spacey murió en septiembre. Tras su fallecimiento la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles declaró que las acusaciones no podían probarse sin la participación del masajista", recuerdan en CBS NEWS.

Unos giros narrativos que cualquier guionista de House of cards habría descartado por increíbles y que han hecho creer a los más conspiranoicos que a Spacey la encarnación de Underwood se le podría estar yendo de las manos. Lo mismo les ocurrió a otros nueve actores que recordamos a continuación.

Antonio Ferrandis devorado por... Chanquete

¿Quién fue? Cuando Antonio Mercero le propuso encarnar al entrañable pescador de Verano azul (1981), el actor valenciano tenía una dilatada carrera en el campo de la interpretación. Además de hacer teatro y ser un habitual en las comedias de los años 60, como Sor Citroen o ¡Cómo está el servicio!, Ferrandis había trabajado con Berlanga en La escopeta nacional, con Eloy de la Iglesia en Miedo a salir de noche y con Garci en Volver a empezar, película que obtuvo un Oscar. No obstante, sería el personaje de Chanquete el que le haría verdaderamente popular entre el público español.

¿Qué pasó? Nadie podía imaginar el impacto que la serie tendría en la sociedad española, ni que se repondría más de diez veces, una de ellas, pocos meses después de su primera emisión. La fiebre Verano azul hizo que se produjera merchandising con los personajes y que los actores que encarnaban a Javi, Pancho, Tito y 'Piraña', emprendieran carreras musicales. También Ferrandis (Valencia, 1921-2000) grabó un disco acompañado por el grupo Chicle. Se tituló Qué bonito es navegar con Chanquete y fue presentado en programas como Aplauso, en una época en la que en España solo había dos canales y las audiencias se medían por millones. El disco fue todo un éxito que acabó saturando al actor, que debió de ser el único en toda España que se alegró de la muerte de Chanquete.

Antonio Ferrandis como Chanquete en el programa 'Aplauso' en 1982.



Bela Lugosi devorado por... Drácula

¿Quién fue? Nacido en el Imperio Austrohúngaro, donde inició su carrera como actor participando en obras clásicas como los dramas de Shakespeare, Bela Lugosi (1882-1956) se radicó en Estados Unidos al finalizar la Primera Guerra Mundial, en la que combatió. Allí retomaría su carrera como actor, interpretando en Broadway diferentes obras, entre ellas, la que le proporcionaría el papel de su vida: Drácula.

¿Qué pasó? Tras el éxito teatral de la obra de Bram Stoker, Universal Pictures decidió hacer una adaptación cinematográfica, para lo cual eligió a Lugosi, que ya tenía experiencia en interpretar al vampiro. Dirigida por Tod Browning en 1931, la película fue un gran éxito, lo que hizo que Lugosi se encasillase primero en papeles de terror y después, directamente en el de Drácula. De este modo, participó en decenas de películas que explotaban el personaje desde todos los enfoques, incluida la mofa, como sucedía en Abbott y Costello contra los fantasmas (1949). Devorado por el personaje, Lugosi pasó los últimos años de su vida sobrellevando su adicción a la morfina, paseándose por Los Ángeles con su capa de Drácula y aguantando leyendas sobre su persona, como la que afirmaba que dormía en un ataúd que tenía en su casa.

Linda Lovelace devorada por... 'Garganta profunda'

¿Quién fue? En 1972 Linda Lovelace (EE.UU., 1949-2002) protagonizó Garganta profunda, una cinta que, además de por su argumento (una mujer descubre que solo puede tener orgasmos si realiza felaciones porque por una malformación congénita tiene el clítoris en la garganta), llamó la atención del gran público gracias a que Columbia Pictures la distribuyó en el circuito de salas comerciales y no solo en salas X.

¿Qué pasó? El fenómeno Garganta profunda fue de tal magnitud que Lovelace se encasilló en películas pornográficas. A pesar de sus intentos por hacer una carrera en el cine convencional, solo le proponían papeles eróticos y eventos relacionados con Garganta profunda, como firmas de autógrafos o sesiones de fotos con los fans.

Tráiler de 'Garganta profunda' (1972).

Johnny Weissmuller devorado por... Tarzán

¿Quién fue? Nacido en Timisoara, ciudad rumana que en su momento era parte del Imperio Austrohúngaro, Johnny Weissmuller (1904-1984) llegó a Estados Unidos antes de cumplir un año. Desde muy joven comenzó a practicar la natación y en 1924 participó en las Olimpiadas de París, en las que consiguió una medalla de oro. Tras retirarse del deporte, se convirtió en modelo publicitario y actor, interpretando a Tarzán, personaje creado por Edgar Rice Burroughs.

¿Qué pasó? Johnny Weissmuller encarnó a Tarzán en una docena de películas. Su popularidad en ese papel hizo que sus trabajos posteriores no salieran de ese registro como prueba que, después del personaje de Rice Burroughs, encarnase a Jim de la Selva. Retirado del cine, trabajó como relaciones públicas en los casinos de Nevada, donde su papel como Tarzán seguía funcionando como reclamo para los clientes. Aquejado de problemas mentales, en sus últimos años le costaba diferenciar la vida real de las películas, hasta el punto de ir gritando por la calle como hacía su personaje más icónico cuando quería convocar a los animales de la selva.

Johnny Weissmuller en 'El triunfo de Tarzán' (1943).

Carlos Villagrán devorado por... Quico

¿Quién fue? Carlos Villagrán es un actor mexicano de 75 años conocido casi exclusivamente por su trabajo como Quico, el amigo ricachón de la serie infantil El chavo del 8. Este personaje forma parte del universo del actor y guionista televisivo Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', creador también de la Chilindrina, Don Ramón, El chapulín colorado, Doña Florinda o la Bruja del 71.

¿Qué pasó? Las relaciones con Chespirito y sus actores no siempre fueron buenas. Jefe riguroso y en ocasiones despótico, Bolaños rentabilizó sus personajes a través de actuaciones en directo, merchandising, series de dibujos animados, tebeos, libros y otros productos de los que los actores apenas obtenían compensación. Tras recibir una oferta de un canal venezolano, Carlos Villagrán decidió dejar México, independizarse de Bolaños y continuar su carrera en solitario interpretando a Quico. Si bien Villagrán siempre ha afirmado que tenía el permiso de Bolaños, este acabó denunciando al actor judicialmente por usar su personaje. Los tribunales dictaminaron que Villagrán podía seguir interpretando a Quico aunque, a partir de entonces, se llamaría Kiko. En 2013, con casi 70 años, Villagrán decidió que ya era hora de jubilar a un personaje que, en teoría, es un niño de ocho o nueve años. Sin embargo, durante 2016 y 2017 volvió a protagonizar espectáculos con él.

Vídeo de El Chavo y Quico (interpretado por Carlos Villagrán) en 'El Chavo del 8'.

Mickey Rooney devorado por... el eterno gamberro entrañable

¿Quién fue? Mickey Rooney (EE.UU., 1920- 2014) fue un niño prodigio de Hollywood, conocido por películas como Forja de hombres (1938), Huckleberry Finn (1939) o La ciudad de los muchachos (1941), en las que interpretaba a unos gamberros más o menos entrañables. Un papel que el actor continuaría explotando no solo en su carrera cinematográfica, sino también en la vida real.

¿Qué pasó? Mickey Rooney tuvo una vida salvaje a lo largo de la cual le dio tiempo a arruinarse en varias ocasiones y casarse ocho veces, una de ellas con Ava Gardner, a quien conoció cuando la actriz era menor de edad. Según él, también fue amante de Lana Turner, a la que persiguió como si fuera un niño caprichoso y malcriado cuando ambos coincidieron en el Festival de San Sebastián.

Arturo Fernández devorado por... el galán cínico y caradura

¿Quién fue? Nacido en Asturias pero exiliado en Francia con su familia por las ideas anarquistas de su padre, Arturo Fernández (1929-2019) regresó a España en los años 50 para iniciar una fructífera y exitosa carrera como actor de cine y teatro. Aunque en un principio interpretó diferentes roles, con el tiempo se fue especializando en papeles de galán mujeriego y un poco cínico.

¿Qué pasó? Las fronteras entre la persona y el personaje se fueron difuminando poco a poco hasta el punto de que el propio Fernández se reiría de su creación en películas como Truhanes, así como en innumerables entrevistas en las que hacía uso de términos como “chatín” o “chatina”. En los últimos años, su posicionamiento político, claramente conservador, le llevó a hacer declaraciones tan exageradas que parecían sacadas del guion de una de sus series de televisión o del papel de magnate de la industria farmacéutica que interpretó en El crack 2.

Arturo Fernández interpretaba a un magnate de la industria farmacéutica en 'El crack II' (1982).

El leproso de 'Viridiana' devorado por... sus propias circunstancias

¿Quién fue? Según narra Luis Buñuel en Mi último suspiro, su libro de memorias, entre los pobres que aparecen en Viridiana (1977) había uno que era realmente una persona en situación de exclusión social. “Conservo un especial recuerdo del extravagante personaje que interpretaba al leproso, medio vagabundo y medio loco”, recordaba Buñuel. “Se le permitía vivir en el patio del estudio. Escapaba a toda dirección de actor y, sin embargo, yo lo encuentro maravilloso en la película”. La hermana del director completa el perfil de ese actor circunstancial al que nunca se acreditó en el filme: “Uno de los doce pobres que actúan en la película es un auténtico mendigo, el llamado ‘el leproso’. Mi hermano se enteró de que este leproso cobraba tres veces menos que los otros. Manifestó su indignación por ello a los productores, los cuales intentaron calmarle diciéndole que el último día de rodaje se organizaría una colecta para el mendigo. La indignación de Luis aumentó aún más, pues no podía aceptar que un trabajo se pagase con una limosna. Exigió que el vagabundo pasara por caja todas las semanas, como todo el mundo”.

¿Que pasó? Según el realizador aragonés, el triste final del fugaz actor fue consecuencia del éxito de su personaje, de su enfermedad y de la mala suerte. “Se encontraba en Burgos, en un banco. Pasan dos turistas franceses que han visto la película, le reconocen y le felicitan. Él recoge al instante sus exiguas pertenencias, se echa el hatillo al hombro y comienza a caminar, diciendo: ‘¡Me voy a París! ¡Allí me conocen!’ Murió en el camino”, recordaba Buñuel en Mi último suspiro.

Paul Naschy devorado por... Waldemar Daninsky

¿Quién fue? Paul Naschy (Madrid, 1934-2009), nombre artístico de Jacinto Molina, fue uno de los grandes actores, guionistas y realizadores españoles del género de terror. Su vocación por el cine comenzó cuando vio Frankestein contra el hombre lobo (1943) y fue a los licántropos, especialmente al aristócrata polaco Waldemar Daninsky, a los que dedicó casi toda su carrera, interpretándolos en más de veinte películas.

¿Que pasó? Admirado en todo el mundo por su papel de Daninsky, Paul Naschy se convirtió en todo un experto en los hombres lobo, sobre los que no aceptaba muchas bromas. Recientemente, durante la proyección de Buenas noches, señor monstruo en la filmoteca de Madrid, Guillermo Montesinos recordaba que, durante el rodaje de esta película de 1982, los niños del grupo Regaliz se reían del maquillaje que llevaba. Naschy, con paciencia y pedagogía pero con cierta severidad, les explicaba la importancia de su papel, la trascendencia histórica del personaje que encarnaba y les dejaba claro que, una cosa era participar en una producción musical dirigida al público infantil y otra tomarse los licántropos a broma.

El grupo infantil Regaliz con Paul Naschy en la película musical 'Buenas noches, señor monstruo'.

