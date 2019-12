“Si dicen que estoy loco, puede ser”: las mejores frases de Robe Iniesta, de Extremoduro, que se separan

El anuncio de la separación de Extremoduro, una de las bandas de rock más influyentes del panorama nacional, ha dejado a miles de seguidores desolados, pero tampoco sorprendidos. La banda llevaba tiempo haciendo giras intermitentes y seis años, desde la publicación de Para todos los públicos en 2013, sin publicar un álbum de estudio. Además, su líder, Robe Iniesta (Plasencia, Cáceres, 1962), tiene encauzada una carrera en solitario que lleva ya dos discos de estudio: Lo que aletea en nuestras cabezas (2015) y Destrozares, canciones para el final de los tiempos (2016). "Nos ponemos en contacto con vosotros para anunciaros la separación del grupo", escribió el grupo en su web oficial. "Queremos que sepáis los motivos de primera mano y esperamos que nos comprendáis".

Es momento no solo de repasar sus discos y entender por qué han sido una influencia tan grande para el resto de grupos que han llegado después, sino de explorar la personalidad desacomplejada y macarra de su líder, Robe Iniesta, a través de entrevistas que concedió desde los comienzos de su carrera hasta los años más recientes. A continuación, algunas de sus frases más demoledoras.

– "¿Qué es el éxito, que le guste a muchísimos tíos un poco, o que les guste muchísimo a pocos?" (Babelia, EL PAÍS, 2009)

– “Las ruedas de prensa en Madrid siempre son a la una y siempre es una putada. Me pilla recién levantado" (La Resistencia, Movistar+, 2018).

– “Se me ocurrió una locura que era empezar a vender el disco antes de hacerlo. Entonces iba a la basca y le decía: 'Te vendo un disco de Extremoduro. El primero. Mil pelas'. Y me decían: 'Venga, vale, dame el disco'. Y yo les decía: 'No, el disco te lo doy cuando lo grabe, dame las mil pelas'. Y entonces así sacamos 250.000 pesetas y con eso nos vinimos a Madrid a un estudio a grabarlo. Entonces en el primer disco, todos los nombres que hay por detrás, eso es la gente que dio mil pelas un año antes de tener el disco” (Una de las primeras entrevistas a Robe, a finales de los años ochenta y que ha hecho que muchos seguidores consideren que Extremoduro inventó la técnica del crowdfunding, o sea, el micromecenazgo).

"Se me ocurrió una locura que era empezar a vender el disco antes de hacerlo. Entonces iba a la basca y le decía: 'Te vendo un disco de Extremoduro. El primero. Mil pelas'. Y me decían: 'Venga, vale, dame el disco'. Y yo les decía: 'No, el disco te lo doy cuando lo grabe, dame las mil pelas"

– "Como no tengo redes sociales puedo opinar lo que me salga de los cojones" (eldiario.es, 2018).

– “Lo primero que hice en cuanto me lo notificaron fue buscar razones para no venir, pero no encontré ninguna” (Inicio de su discurso al recoger la Medalla de Extremadura, 2014).

– "Técnicamente hablando, es que me la suda" (El Mundo, 2018).

– "Hay géneros más fáciles de escuchar, y el rock no está entre ellos. La rumbita y el rollito este que hace Melendi sí" (EL PAÍS, 2008).

– "La corrección política siempre me ha parecido un disfraz para los malos" (El Mundo, 2018).

– “Hijo puta hay que decirlo más. Hay que ser más claro" (La Resistencia, Movistar+, 2018).

– "Quizá me tenga que aburrir un poco para que salte la chispa" (Babelia, EL PAÍS, 2009).

– "Estoy hasta los cojones de países soberanos y naciones soberanas que se piensan que pueden hacer lo que se les ponga en la punta del nabo" (El Mundo, 2018).

– "Yo no soy un cantante con unas cualidades de la hostia, yo canto de corazón" (eldiario.es, 2018).

– "A mí la Medalla me la dio la Junta de Extremadura, no me la dio un partido político ni un señor. Me la dio la Junta y por eso fui a recogerla" (eldiario.es, 2018).

– "Vosotros, los periodistas, estáis todos dispuestos para la tonteriita y la payasadita, para lo de qué color te gusta más. Pero cuando queremos que se anuncien los conciertos, tenemos que pagar" (El País de las Tentaciones, 1996).

– “Para carismar tienes que sentir el rollete, no puedes estar pensando: ‘¿Dónde mierdas iba el puto solo este? ¿Iba aquí o iba aquí?" (La Resistencia, Movistar+, 2018).

– "Si dicen que estoy loco, puede ser, o que lo estoy de verdad, o que estoy abriendo un nuevo camino" (Babelia, EL PAÍS, 2009).

– "Es grande y color verde picoleto, para que crean que soy un señor mayor y no me paren" (Sobre el coche que se acababa de comprar, en El País de las Tentaciones, 1996).

– "Un colega me dijo que me pintara un huevo de cada color, que a él le funcionaba" (sobre superar un bloqueo creativo) (EL PAÍS, 2008).

– "Se mete cocaína la mitad de la población, pero lo hace a escondidas. Y, de repente, lo hace un tío, lo dice y la gente grita: 'Eh, mírale, ese es el que se la mete toda" (EL PAÍS, 2008).

– "El otro día pillé un taxi en Granada y el conductor me preguntó si tenía dinero para pagarle. Y que si no se lo enseñaba, no me llevaba. ¡El muy cabrón!" (El País de las Tentaciones, 1996).

– “¿Heavy, rock duro, rock blando, transmetal o lo que sea? Para eso ya están los críticos, que son muy listos, para poner nombre a todo” (Una de las primeras entrevistas a Robe, finales de los años ochenta).

– “Ha venido una señora de [el programa de RTVE] Ochéntame a que le contase cosas de los ochenta. ¿Qué crees que la he dicho? ¡Que no me acuerdo! Tengo flashes y tal, me llegan cosas, pero no las sitúo" (La Resistencia, Movistar+, 2018).

– "No creo que sean malas ni buenas, depende de cómo las uses. No animo a nadie a tomarlas, ni hago apología de nada. Solo intento hacer pensar, y defiendo la libertad de cada uno de hacer lo que quiera" (Sobre las drogas, en El País de las Tentaciones, 1996).

– “Las Spice Girls no eran para escuchar, eran para verlas" (La Resistencia, Movistar+, 2018).

– "No me gusta que todo el mundo conozca mi cara; no es mi cara la que tiene que llegar a todos los lados, sino mi obra. Quiero que los medios hablen de nuestros discos y de nuestras actuaciones, no de cómo soy, cómo es mi cara, cómo es mi rollo, cómo me divierto y qué hago. Eso me parece una tontería" (El País de las Tentaciones, 1996).

– “Las banderas son la degradación del color. Los colores existen para otra cosa” (Una de las primeras entrevistas a Robe, finales de los años ochenta).

– “Tengo el dinero suficiente para hacer una gira cada tres o cuatro años y no hacer cosas que no quiero hacer" (La Resistencia, Movistar+, 2018).

– "A los medios oficiales solo decir nuestro nombre les da miedo, solo decir Extremoduro les suena a pecado" (Una de las primeras entrevistas a Robe, finales de los años ochenta).

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.