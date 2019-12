Las mejores ofertas y precios de la semana en Amazon y eBay (19 de diciembre)

La primera de las semanas clave de la Navidad está a la vuelta de la esquina. Si ya has decorado la casa como mandan los cánones, pero aún no tienes muy claro qué regalos poner en el salón cuando llegue la cena de Nochebuena o la comida de Navidad, esta selección de productos rebajados pueden evitarte el quebradero de cabeza por adelantado.

Desde EL PAÍS Escaparate queremos ponerte las cosas fáciles y, por eso, hemos seleccionado en la ya clásica sección de Ofertas de la semana una serie de artículos de tecnología, hogar, moda y belleza y bebé y niños —en plataformas como Amazon y eBay— a la altura de estas fechas navideñas: los descuentos rebasan, en algún caso, el 70% de rebaja sobre el precio original, como en en el área de juguetes; o superando el 50% de descuento, en muchos otros artículos: como en el caso de unos auriculares Bluetooth Sennheiser, ollas de cocción lenta de la conocida firma Crock-Pot o adentrándonos en el terreno de la moda, adquiriendo, por ejemplo, una chaqueta Under Armour para hacer frente a los rigores del invierno que están a punto de llegar.

TECNOLOGÍA

- Auriculares inalámbricos Sennheiser Momentum Free SE. Si buscas unos auriculares intrauditivos que ofrezcan una gran calidad de sonido pero que te permitan prescindir de cables, estos Sennheiser son una opción excelente. Con una autonomía de hasta 6 horas, ofrecen compatibilidad con Bluetooth 4.2 con soporte aptX y códec AAC. Puedes emparejar hasta 2 dispositivos al mismo tiempo, por ejemplo el ordenador o tablet y el móvil, así podrás ver una película y atender a una llamada sin necesidad de tener que desconectar y desconectarlos. Se encuentran a su precio mínimo histórico en Amazon, con envío gratis, mientras que en tiendas como MediaMarkt, Supersonido o MadridHiFi oscilan entre 154 y 179 euros, siendo su precio oficial 199 euros. 60% de descuento. Ahorra 119,01 euros.

- Ordenador portátil Lenovo Yoga S730. Si buscas un equipo que te permita realizar con soltura cualquier tipo de tarea informática excepto juegos 3D, este Lenovo es lo que buscas. Su procesador Intel i5-8265U, sus 8GB de RAM y el disco SSD de 256GB que integra garantizan una buena velocidad de proceso, posibilitando que utilices tanto paquetes ofimáticos tipo Office, como aplicaciones de programación, retoque fotográfico/vídeo a nivel aficionado o veas películas en alta resolución en su pantalla Full HD de 13,3 pulgadas. Su batería garantiza una autonomía de hasta 12 horas de uso. Lo encontrarás en Tienda Lenovo a 1.019 euros y en otras como PCComponentes a 949 euros. 15% de descuento. Ahorra 159,58 euros.

- Teléfono móvil Xiaomi Redmi Note 8T. Vendido directamente por tiendamovilesymas, que no es otra que Phone House, puedes llevarte este terminal de la omnipresente marca Xiaomi a su mejor precio, con dos años de garantía oficial y factura. Para ello, tan sólo tendrás que aplicar el cupón MESDIC19 a la hora de formalizar tu compra. Se trata de la versión de 64GB de capacidad (ampliables con tarjeta microSD), que destaca por sus 4GB de memoria RAM, su pantalla de 6,3 pulgadas con resolución 2.348 x 1.080 píxeles y una cuádruple cámara principal de 48MP+8MP+2MP+2MP. Su batería de 4.000 mAh tampoco se queda corta, ofreciendo una larga autonomía. Verás este mismo móvil a 199 euros (su precio oficial) en Phone House o El Corte Inglés, o a 189,95 euros en Game. 18% de descuento. Ahorra 37 euros.

- Gafas de realidad virtual Oculus Go. Los contenidos de realidad virtual son cada vez más habituales. La inmersión que consiguen tanto en juegos 3D como en vídeos en los que podemos tener una visión en 360º de la escena que visualicemos, han conseguido que estén cada vez más presentes en nuestros hogares. Este modelo de la pionera Oculus tiene la ventaja de que es un equipo completamente autónomo, es decir, no requiere que lo conectes a un PC o le introduzcas un móvil para disfrutar de ningún contenido, ya que dispone de 32GB de memoria interna, audio de alta calidad y una óptica con resolución QHD, que mejora incluso la de sus hermanas mayores, más caras y dependientes de PC. Además, no utiliza cables. La encontrarás en PCComponentes, eBay o CoolMood entre 237 y 368 euros. 23% de descuento. Ahorra 50 euros.

HOGAR

- Jarra térmica WMF Impulse. Con 1 litro de capacidad y la calidad de la marca alemana, esta jarra térmica es capaz de mantener la temperatura de la bebida que introduzcas durante 24 horas. Se cierra y se abre con un sólo clic, pero con la seguridad de que su cierre es hermético, lo que te permitirá transportarlo sin temor a que se produzcan derrames. Su interior está fabricado en acero Cromargan 18/10 y cuenta con un núcleo de vidrio aislante de alta calidad que es el material que actúa como aislante. Externamente está recubierto de plástico y silicona para darle un acabado mate elegante que al mismo tiempo proporciona un agarre seguro. Su precio oficial es de 59,99 euros, si bien en tiendas como Worten o Trendshome llega hasta los 63 euros. 46% de descuento. Ahorra 28 euros.

- Crock-Pot AutoStir CSC012X. Si a la hora de cocinar se te echa el tiempo encima porque sales tarde de trabajar, tienes que ir a recoger a los niños o realizar otros menesteres, esta olla Crok-Pot puede ayudarte a que vivas más descansado/a. Se trata de un modelo de cocción lenta con capacidad de 5,7 litros (unos 6 comensales), cuya principal ventaja es que es programable con hasta 20 horas de margen, de forma que siempre tendrás la comida recién hecha cuando llegues a casa. Además, dispone de la función “mantener caliente” por si te retrasas. El hecho de cocinar a baja temperatura potencia el sabor y el nivel nutricional de cada ingrediente, ya que se impregnan en la receta sin evaporarse. La verás en Planeta Huerto o El Corte Inglés entre 121 y 134 euros. 52% de descuento. Ahorra 69,91 euros.

- Batería de cocina Ballarini Click+Cook. De la mano de la prestigiosa marca alemana Zwilling, esta batería compuesta por tres piezas destaca por el uso de tapas de vidrio con pomos plegables que facilitan su uso. Las propias ollas, de 16, 20 y 24 centímetros de diámetro, tienen un recubrimiento antiadherente keravis de 3 capas y un sistema click system, similar al de las tapas, que permite plegar las asas en unos simples movimientos, facilitando el manejo de las mismas y ahorrando espacio en la cocina. Tienen muy buenas valoraciones y un gran precio, pues en la tienda oficial de Zwilling las verás a 149,95 euros y en otras como CentraldelHogar o eBay rondan los 100 euros. 53% de descuento. Ahorra 80,05 euros.

MODA Y BELLEZA

- Botas Timberland 6” Premium. Encontrar descuentos que alcancen el 50% en marcas como Panama Jack o, como es el caso, Timberland, resulta una tarea complicada. Sin embargo, en ocasiones como ésta se producen excepciones y, gracias a las rebajas de Amazon, podrás llevarte el modelo de 6 pulgadas Premium a mitad de precio y con envío y devolución gratis por si no aciertas con la talla (ver guía oficial de tallas). Son unas botas resistentes al agua, fabricadas en cuero de primera calidad y dotadas de una plantilla EVA con tecnología antifatiga para utilizarlas con comodidad durante todo el día. Su precio oficial es de 220 euros, y en tiendas como Zalando o Spartoo las encontrarás entre 154 y 209 euros. 50% de descuento. Ahorra 104,40 euros.

- Afeitadora eléctrica Braun Series 9 9385cc. Uno de los regalos estrella de las navidades. Si estás buscando una afeitadora de gama alta, esta 9385cc se encumbra entre los modelos superiores de la marca alemana. Ofrece 60 minutos de autonomía (con una opción de carga rápida en sólo 5 minutos) y es resistente al agua, por lo que se puede utilizar tanto en seco como en mojado. Integra 5 elementos de corte sincronizados, un sistema de bloqueo del cabezal para lograr la máxima precisión y procesador que ajusta automáticamente la potencia en base a la densidad de la barba para lograr un apurado perfecto. Se acompaña de estación de carga y limpieza y una funda de piel para guardarla y transportarla. La encontrarás a 399 euros tanto en MediaMarkt como en El Corte Inglés. 48% de descuento. Ahorra 260 euros.

DEPORTE Y SALUD

- Chaqueta Under Armour Down. Para ir bien abrigado en estos días de frío otoño/invierno, no hay nada mejor que una buena chaqueta como esta UA que integra la tecnología de aislamiento Allied, con plumón de pato 600 (obtenido a partir de recursos de origen ético y certificado). Dispone de una membrana que es repelente al agua pero sin penalizar la transpirabilidad. La capucha resulta amplia para proteger bien la cabeza, y está fabricada en 3 piezas, contando con una visera plana y extendida para maximizar el campo de visión. Los bolsillos laterales tienen un cierre por cremallera para mantener tus pertenencias a buen recaudo. Su precio en la tienda de Under Armour es de 160 euros. 53% de descuento. Ahorra 85,01 euros.

- Sujetador Under Armour Warp Knit High Impact Bra. Pensado para actividades con un alto nivel de impacto, como running, spinning, deportes de pista o actividades aeróbicas como BodyCombat o similares. Ofrece una buena sujección del pecho para maximizar la comodidad a la hora de practicar deporte. Para ello, integra un aro de gel combinado con almohadillas de espuma fija que proporciona soporte, protección y transpiración al mismo tiempo. Además, el tejido HeatGear de doble capa que se emplea en su fabricación lo dotan de un gran confort. Los tirantes son regulables para que puedas adaptar el ajuste según tus preferencias. Cuesta 55 euros en la tienda oficial de Under Armour. 53% de descuento. Ahorra 29,01 euros.

- Satisfyer Pro Traveler. El estimulador de clítoris del momento, ese del que todo el mundo habla, llega ahora en su versión de viaje, algo más pequeña y manejable pero igualmente satisfactoria. Este succionador tiene 11 niveles de potencia para que puedas adelantar o atrasar la llega al clímax y es sumergible, así que lo podrás utilizar en la bañera o en la ducha. Se cierra con un botón magnético adquiriendo una forma muy elegante para que lo puedas llevar siempre contigo. Su precio en la web de Satisfyer es de 39.95 euros y en tiendas especializadas como Denatural sube hasta los 44.90 euros. Se trata de la revolución sexual del momento y de uno de los mejores regalos que podrás hacer estas navidades. Además ahora lo puedes conseguir al mejor precio del mercado. 38% de descuento. Ahorra 15,31 euros.

BEBÉ Y NIÑO

- Playset Zak Storm Maritoga. Sin duda uno de los productos más buscados en estas fechas son los juguetes para niños, de cara a los inminentes regalos de Papá Noel y la Noche de Reyes. Si estás buscando qué regalar, este playset de Bandai todavía llega a tiempo para Navidad y supone un ahorro significativo. Representa la isla de Maritoga del universo de Zak Storm, en la que podrán recrear aventuras de la serie de televisión. Cuenta con una torre con un lateral móvil, una cesta elevadora, un árbol-ascensor, un puente de madera y otros detalles para que los niños desarrollen su imaginación con sus personajes preferidos. En Tienda Clan lo verás a 34,95 euros, en Juguetoon a 20 euros y en El Corte Inglés a 24,99 euros. 71% de descuento. Ahorra 28,37 euros.

- Contenedor de pañales Starter Pack Tommee Tippee Sangenic. Una solución ideal si acabas de ser padre/madre o conoces a alguien que lo sea. Este pack incluye el contenedor de pañales Twist & Click, un modelo nuevo de la marca, y seis recambios. Tiene una capacidad de 30 pañales y su principal ventaja es que es capaz de envolver cada pañal para destruir el 99% de los gérmenes y los malos olores. Para utilizarlo, tan solo hay que colocar el pañal en el contenedor, girar el asa y escuchar un clic que indica que se ha cerrado correctamente. Tiene muy buenas valoraciones y se encuentra al mejor precio del mercado, pues en otras tiendas como Bebitus, Fruugo o VidaXL lo verás entre 42,99 y 59 euros. 42% de descuento. Ahorra 27 euros.

- Silla de paseo Maclaren Globetrotter. Indicada a partir de 6 meses de edad y hasta los 15 kilos de peso (más o menos 3-4 años), esta Maclaren es una silla que destaca por su ligereza y su facilidad para ser plegada, convirtiéndola en un modelo muy cómodo tanto para transportar en el coche como para llevar de viaje. Permite múltilples posiciones de respaldo, integran un arnés de 5 puntos y freno en las ruedas traseras que se activa fácilmente con el pie. Incluye además una capota grande y resistente al agua y un plástico resistente a la lluvia. Puedes encontrar este mismo modelo en tiendas como eBay a 285 euros, en El Corte Inglés a 199 euros o en RosaoAzul a 164 euros, con gastos de envío a mayores, mientras que en Amazon son gratis. 32% de descuento. Ahorra 64,01 euros.

* Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 19 de diciembre de 2019.

