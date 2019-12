Mark Gaisford, director de una firma de reclutamiento de trabajadores, publicó el mes pasado un vídeo en la red social de búsqueda de empleo LinkedIn, que ha logrado más de un millón de visitas y unas 30.000 interacciones. En la grabación, este británico de 52 años contaba que, a pesar de tener familia y una trayectoria laboral exitosa, se sentía solo. "Asusta admitirlo. No quieres ser el tío triste, solo y despreciable que no tiene amigos, pero no los tengo". Para remediar esta situación, organizó una quedada en su ciudad, Canterbury (Reino Unido), que reflejó en este vídeo y que ha recibido miles de comentarios en su apoyo. "Ha ido realmente genial. Hay personas tímidas, otras habladoras... Me lo he pasado muy bien y me alegro de haber tenido las agallas para hacer algo así. Aún no puedo llamarles 'amigos', pero espero poder hacerlo pronto", reconoció tras la cita.