Black Friday 2019: ofertas en Uniqlo para hombre y mujer

No hace mucho que el gigante de la moda japonés se ha hecho un importante hueco en nuestro país: con cada apertura de una de sus tiendas ha generado furor (como con la del mes pasado en Madrid) y, del mismo modo, con cada uno de sus lanzamientos ha creado comunidad de fans y fieles clientes. No es para menos. Sus productos aúnan todo lo que hoy buscamos en la industria textil: diseño, tecnología e innovación, y precios asequibles. Desde sus plumíferos ultra ligeros que se empacan en una pequeña bolsita hasta sus prendas de cashmere en todos los colores.

Por eso Uniqlo ha estado ofreciendo durante toda esta semana sustanciosas ofertas en varias de las categorías en las que se dividen sus prendas, pero por fin los descuentos más grandes y apetecibles llegan hoy: 20 euros en sus plumas ultra ligeros sin costuras, 10 euros en todas las prendas de cashmere y 10 euros también en todos sus pantalones con tecnología Heattech. Te contamos por qué son sus mayores best-sellers.

PLUMAS ULTRA LIGHT

Abrigos largos, chaquetas, parkas en varios diseños, cortes y, por supuesto, colores, que te acompañan durante todo el año. Son la evolución de la pieza que hizo famosa a la marca y viceversa y están fabricados con un tejido y un relleno tan ligeros que no notas que los llevas puestos. Son cálidos y su diseño innovador impide la entrada de viento, lluvia o nieve… así que son el mejor acompañante para cualquier viaje o escapada porque puedes llevarlos fácilmente recogidos y plegados en una bolsita del mismo color que siempre traen incluida.

Hoy con un descuento de 20 euros por prenda.

Para mujer

Disponible en versión larga (hasta la rodilla) o corta (hasta la mitad del muslo). Ambas en variados colores que van desde los más suaves en blancos y pasteles hasta los más ponibles como marinos, grises o burdeos.

Compra desde 129,90€

Para hombre

Disponible en tres versiones con distintas larguras. También en diversos colores básicos y sobrios y algunos más arriesgados pero igual de ponibles como burdeos, azul o verde botella.

Compra desde 139,90€

CASHMERE

Jerséis y cárdigans tejidos con un cashmere fino y suave que no solo añaden un toque de elegancia a tus looks sino también un plus de abrigo como solo este tipo de lana consigue. Sus diseños son clásicos atemporales tejidos en diferentes formas y un sinfín de colores tanto para hombre como para mujer. Además, tal y como confirman desde la marca, "el cashmere que utilizamos se obtiene durante la temporada de la muda primaveral, cuando las cabras se despojan naturalmente de su abrigo de invierno. La fibra es más fina, ligera, suave y aproximadamente tres veces más fuerte que la lana común".

Hoy con un descuento de 10 euros por prenda.

Para mujer

Disponible en versión jersey -de cuello pico, de cuello redondo o de cuello alto y también largo hasta por debajo de la cadera-, y en versión chaqueta abotonada de cuello pico o redondo. Todos los diseños en una gama de colores amplísima que va desde los básicos grises y negros hasta loS mostazas, azules o rosas bugambilla.

Compra desde 79,90€

Para hombre

Disponible tan solo en jerséis: de cuello alto, cuello pico o cuello redondo. En más de 12 colores que van desde el blanco hasta el negro repasando todas las tonalidades.

Compra desde 89,90€

HEATTECH

O, lo que es lo mismo, ropa térmica creada con la última tecnología desarrollada por Uniqlo. Su tejido bautizado como 'heattech' genera calor desde el propio cuerpo convirtiendo la humedad corporal en calor y sin aportar peso adicional innecesario a las prendas. Por supuesto, sus fibras están equipadas con un sistema que libera el exceso de humedad para mantenerte, además de calentito, seco y fresco durante todo el día.

Hoy con 10 euros de descuento en todos los pantalones de la categoría.

Para mujer

Leggings ultra elásticos, pantalones estilo jogger y también vaqueros. Todos en distintos colores y en una amplia variedad de tallas.

Compra desde 19,90€

Para hombre

Lo mismo para ellos: pantalones de varios estilos, también de vestir e incluso un diseño exclusivo de JW Anderson para Uniqlo.

Compra desde 29,90€

* Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 29 de noviembre de 2019.

