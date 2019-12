1

Los asentamientos informales de Iquitos están en zonas húmedas, por eso los vecinos construyen los caminos con basura y tierra encima, lo que supone un riesgo para la salud. En estos barrios no hay electricidad, agua potable o saneamiento. Tampoco servicio de recogida de desperdicios, de hecho, son usados como material de construcción. En este entorno insalubre viven muchos niños que, pese a todo, sueñan con un futuro mejor. Daniel tiene seis años y no va al colegio porque sus padres aún no le han registrado ni han obtenido su documento de identidad. Legalmente, no existe. Tiene cuatro hermanos. Daniel suele andar colgado por los maderos de las precarias viviendas del barrio informal en el extrarradio de Iquitos, la tercera ciudad más grande de Perú, donde vive. Le encanta escalar. Además, le gusta el deporte y de mayor querría ser bombero "para salvar a mucha gente".