Salvaje, arrolladora, una fuerza de la naturaleza: Tina Turner en 15 fotos

"No hay que ceder a la vejez hasta que sea viejo. Y yo todavía no soy vieja". Lo dijo Tina Turner (EE. UU., 1939), una de las cantantes más feroces sobre el escenario, pero también fuera de él. La cantante soportó dos décadas de malos tratos por parte de su marido, el pionero del R&B Ike Turner. Hasta que, a punto de cumplir los 40, Turner decidió abandonar al músico. Fue en aquella época cuando su carrera despegó gracias a la ayuda de David Bowie. Tina Turner así lo cuenta en su biografía My love story (2018). Bowie rechazó una cena con los directivos de EMI para ir a ver un concierto de su "cantante favorita". Esa noche Bowie, Keith Richards y Tina alternaron en el Ritz neoyorquino y cambió la trayectoria profesional de la cantante.

"El concierto fue muy bien y después David vino al backstage con Keith Richards. Los tres estábamos pasándolo tan bien hablando de música (y bebiendo botellas de Jack Daniels y champán) que no queríamos que la noche acabase. Así que nos fuimos a la suite de Keith en el Plaza. Ron Wood se pasó por ahí, David empezó a tocar el piano y estuvimos improvisando toda la noche", recuerda Tina en sus memorias. Precisamente en esas páginas habla de otro hito en su vida: asegura que fue ella la que enseñó a mover las caderas a Mick Jagger. "Nunca me dio las gracias y a Mick le gusta decir que su madre le enseñó a bailar. Pero yo sé la verdad”, explicó Turner en My love story. No edita un disco con canciones nuevas desde 1999, anunció su retirada en 2000 y volvió puntualmente para una gira en 2013. Vive en Suiza, donde tiene la nacionalidad y ha renunciado a la estadounidense.



En homenaje a Tina Turner hemos seleccionado estas fotos que reflejan la fuerza de la naturaleza que era sobre el escenario.

Tina Turner con Mick Jagger, a quien enseñó a mover las caderas, en el concierto benéfico Live Aid celebrado en 1985. Foto: Getty

La cantante con David Bowie, el hombre que apostó por ella antes que nadie, actuando en Birmingham en 1985. Foto: Getty

Tina Turner y Janis Joplin en Los Ángeles en 1969. Joplin fallecería un año después a los 27. Foto: Getty

Tina Turner con 25 años actuando con el grupo del que fue su marido durante dos décadas, Ike Turner. El concierto fue en Dallas (Texas) en 1964. El matrimonio se rompería 14 años después debido a los malos tratos que sufría la cantante por parte de Ike. Foto: Getty

Una imagen vale más que mil palabras: Tina Turner poseída por el rock and soul en un escenario en 1969. Foto: Getty

La cantante, con 49 años, hace gala de su agilidad y buena forma física durante una actuación en 1979. Foto: Getty

En los años ochenta obtuvo el éxito comercial con discos como 'Private dancer'. Esta imagen es de 1982. Foto: Getty

Tina Turner cantando junto a Bryan Adams. Tuvieron un gran éxtito en 1985 con la canción 'It's only love'. Foto: Getty

Elton John y Tina Turner actuando en el Wembley Arena londinense en 1986. Foto: Getty

"Antes odiaba mi trabajo, odiaba mi imagen sexy, odiaba esas fotos de mí en el escenario, odiaba esa artista lasciva que quisieron hacer de mí...", llegó a confesar la cantante. En la imagen, el matrimonio Turner actuando en Londres en 1973. Foto: Getty

Tina, desbocada, durante un concierto celebrado en Londres en 1985. Foto: Getty

Por allí estaban Paul McCartney, Mark Knopfler, Elton John, Bryan Adams, Eric Clapton, Status Quo... Pero la estrella fue ella, poniendo voz al tema de los Beatles 'Get back'. Fue en Londres en 1986. Foto: Getty

Sobre el escenario, Tina Turner era única e inimitable. En la imagen, haciendo de las suyas durante una actuación en 1972. Foto: Getty

La cantante a mediados de los 80, cuando despegó su carrera. Foto: Getty

Tina Turner conquistando al público sobre un escenario en 1971. Foto: Getty

