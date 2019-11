La falsa historia de la modelo rusa en la que picó Miguel Ángel Silvestre

Con sentido del humor. Así ha reaccionado el actor Miguel Ángel Silvestre cuando ha descubierto que había caído en el engaño de un perfil falso de alguien que se hacía pasar por una modelo rusa. "Para una vez que me entra una modelo rusa y resulta que era un fake. Qué mala suerte...", escribía en un mensaje que ha compartido con sus seguidores, que no han dudado en aplaudir la ingeniosa y divertida respuesta. De esta manera el actor asumía que había caído en la trampa. Un asunto menor pero que ha tenido una gran repercusión en las redes sociales.

Este periódico se ha puesto en contacto con la agente del actor que no ha querido hablar de lo sucedido por tratarse de "un asunto privado". También ha informado que Silvestre no iba a hacer declaraciones ya que se encuentra trabajando.

Según ha desvelado Telecinco, detrás del perfil falso de la modelo en el que ha picado Silvestre está Isma, un amigo de Andrea Janeiro, la hija del torero Jesulín de Ubrique y Belén Esteban. Él mismo ha contado en su cuenta privada que se creó un perfil falso en redes sociales haciéndose pasar por una modelo rusa que intentaba seducir a ciertos rostros conocidos, entre ellos Miguel Ángel Silvestre, cuyos audios respondiendo a las insinuaciones de la supuesta modelo han provocado todo un revuelo entre sus seguidores. Isma ha confesado en su cuenta de Instagram su verdadera identidad: "Sí, soy yo. Esa que ves por Internet. Soy yo, como Cantora, como cantante, actriz y escritora que soy".

En uno de los audios filtrados se escucha la voz del actor que dice que con ella se sentía "como un niño pequeño". "¿Por qué siento que cuando tu vas yo ya he vuelto? ¿En plan ñoño o qué?. "Yo cuando me como los helados me los como muy en serio".

La historia de Miguel Ángel Silvestre se ha convertido en trending topic así como la etiqueta #casocantora

Miguel Ángel Silvestre (Castellón de la Plana, 1982) acaba de estrenar En el corredor de la muerte (en Movistar), miniserie de cuatro capítulos basada en el ensayo del periodista Nacho Carretero. En ella se narra el caso de Pablo Ibar. Hace solo unos días, el actor fue premiado con un Ondas.